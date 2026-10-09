كيفية الحصول على تذاكر أرسنال ضد إيفرتون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف أرسنال فريق إيفرتون سيتي يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على ملعب الإمارات في لندن.

يخوض أرسنال وإيفرتون واحدة من أكثر المواجهات لعبًا في كرة القدم الإنجليزية، بعدما التقيا أكثر من 220 مرة في جميع المسابقات. تاريخيًا، يملك أرسنال الأفضلية في هذا التنافس، بعدما حقق أكثر من 110 انتصارات على إيفرتون.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أرسنال ضد إيفرتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 8 24 أكتوبر 2026 - 10:00 ملعب الإمارات

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك الخيارات الأساسية لشراء تذاكر مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية الأساسية

عضوية أرسنال الرسمية (منصة التذاكر الرسمية / شباك التذاكر): هذه هي الطريقة المعتادة والأكثر موثوقية لشراء تذاكر مباريات الفريق على ملعب الإمارات. يحصل الأعضاء الرسميون على إمكانية الوصول إلى قرعة التذاكر ومنصة التبادل الرسمية التابعة للنادي لشراء المقاعد مباشرة من حاملي التذاكر الموسمية.

عضوية إيفرتون الرسمية (مقاعد الجماهير الضيفة): للجلوس في قسم الجماهير الضيفة، يجب شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بإيفرتون، وهو ما يتطلب عادة عضوية فعالة في إيفرتون وعددًا كافيًا من نقاط أولوية الحجز.

2. منصات التذاكر الثانوية

غالبًا ما تتوفر مقاعد على منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub إذا نفدت التذاكر الرسمية، رغم أن الأسعار قد تختلف عن السعر الاسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تعتمد أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباراة أرسنال على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز على ما إذا كانت المباراة مصنفة ضمن الفئة A أو B أو C، وعادة ما يندرج إيفرتون ضمن الفئة B.

1. القنوات الرسمية الأساسية

عضوية أرسنال الرسمية (مباراة من الفئة B): تتراوح أسعار تذاكر البالغين القياسية ليوم المباراة، التي يتم شراؤها مباشرة عبر قرعة النادي أو منصة تبادل التذاكر، عادة بين £38.00 و£75.50 ، بحسب الدرجة وموقع المقعد في ملعب الإمارات.

أسعار الفئات المخفضة (القنوات الرسمية): تتراوح أسعار التذاكر المخفضة لفئات Junior Gunners وCannon Members وكبار السن عادة بين £10.40 و£39.25 .

2. منصات التذاكر الثانوية

عندما تنفد الحصص الرسمية، تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub عادة تذاكر البالغين بداية من £118 إلى £145+ للمقعد الواحد بسبب حجم الطلب والزيادات السعرية.

أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أرسنال وإيفرتون

يدخل أرسنال هذه المباراة بسجل حديث متباين، إذ فاز في ثلاث من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، بينما تلقى هزيمة واحدة وسجل انتصارًا واحدًا في مباريات الكأس. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 3-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي النتيجة التي أوقفت ما كان بداية مثالية للموسم. وقبل تلك الكبوة، كان أرسنال قد فاز خارج أرضه على سندرلاند، وتغلب على إس إس سي نابولي في دوري أبطال أوروبا، وهزم تشيلسي 2-1 في الدوري. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل أرسنال تسعة أهداف واستقبل أربعة، وكانت خسارة برايتون مسؤولة عن الأهداف الأربعة جميعها.

يصل إيفرتون إلى المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين ومن دون أي هزيمة في آخر خمس مباريات. وفاز فريق مويس على إيبسويتش 1-0 في أحدث مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما تأهل أيضًا في كأس كاراباو بفوزه 1-0 على وولفرهامبتون واندررز. ويتضمن سجله في الدوري تعادلين أمام توتنهام ومانشستر يونايتد، ما يشير إلى فريق قادر على انتزاع النقاط أمام منافسين أقوى.

أرسنال ضد إيفرتون: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026 على ملعب الإمارات، حيث فاز أرسنال 2-0. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز أرسنال في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة ولم يخسر أي مباراة أمام إيفرتون. وسجل أرسنال سبعة أهداف في تلك المواجهات مقابل استقبال هدفين، ما يبرز هيمنته على هذه المواجهة تحديدًا في المواسم الأخيرة.