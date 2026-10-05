تُعد مباراة ديربي الباسك بين أتلتيك كلوب وريال سوسيداد واحدة من أكثر المنافسات حماسًا وتفرّدًا في كرة القدم العالمية. وتُقام هذه المواجهة على ملعب سان ماميس الشهير في بلباو، حيث تجمع بين ناديين عريقين يمتلكان جذورًا ثقافية عميقة وكبرياءً إقليميًا كبيرًا. وعندما يلتقي هذان الفريقان، فالمتوقع أجواء مشتعلة، وإثارة كبيرة، ولحظات لا تُنسى على أرض الملعب.

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متى تنطلق مباراة أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 11 1 نوفمبر 2026 - 15:00 سان ماميس

أين يمكن شراء تذاكر ديربي الباسك؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات أتلتيك كلوب مباشرة عبر البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالنادي. ونظرًا للطلب الهائل من أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، فإن التذاكر المطروحة للبيع العام على الموقع الرسمي غالبًا ما تنفد سريعًا في المباريات الكبيرة.

إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة خلال البيع الرسمي، فإن StubHub هو خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر ديربي الباسك؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية التي يطرحها النادي عادة من نحو 45 € للمقاعد من الفئات المرتفعة في المدرجات، وقد ترتفع إلى 150 € أو أكثر للمقاعد المركزية في الطبقة السفلية، بحسب فئة المباراة.

وعلى المنصات الثانوية مثل StubHub، تبدأ الخيارات الأساسية من نحو 70 € للمقاعد العادية، مع تغيّر الأسعار بحسب الطلب والموقع.

أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أتلتيك بلباو وريال سوسيداد

يدخل أتلتيك بلباو الديربي بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، إذ سجل ستة أهداف واستقبل أربعة. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا بنتيجة 1-0 على ريال سوسيداد في 2 أكتوبر، بينما يظل انتصاره 3-0 على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني أبرز محطات نتائجه الأخيرة. كما أن تعادلين أمام ديبورتيفو ألافيس وإلتشي في الدوري يظهران أيضًا أنه أهدر نقاطًا على أرضه في مباريات كان متوقعًا أن يفوز بها. أما ريال سوسيداد، فأسفرت آخر خمس مباريات له عن انتصارين ومن دون أي تعادل وثلاث هزائم. فقد فاز خارج أرضه على فالنسيا 2-3 في الدوري الإسباني، وانتصر على ملعب إلتشي بنتيجة 2-3، لكنه خسر أمام أتلتيكو مدريد وAFC Bournemouth في الدوري الأوروبي وأتلتيك بلباو في المباراة الودية الأخيرة. وسجل فريق ماتاراتسو ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة، ما يشير إلى هشاشة دفاعية سيسعى أتلتيك إلى استغلالها.

أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيداد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز أتلتيك بلباو 1-0 في مباراة ودية يوم 2 أكتوبر 2026. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بين الناديين، يمتلك أتلتيك بلباو الأفضلية بثلاثة انتصارات مقابل فوزين لريال سوسيداد، فيما انتهت أحدث مواجهة تنافسية بينهما في الدوري الإسباني بالتعادل 1-1 على ملعب سان ماميس في فبراير 2026. وكان ريال سوسيداد قد فاز بالفعل 1-0 في مواجهة بكأس ملك إسبانيا على ملعب سان ماميس في وقت سابق من الشهر نفسه، ما يجعلها منافسة متكافئة بالفعل تفصل فيها هوامش صغيرة بين الفريقين.



