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الدوري الإسباني
team-logoأتلتيك بيلباو
سان ماميس
team-logoريال سوسييداد
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نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسيداد: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
ريال سوسييداد

أتلتيك بيلباو يواجه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني. إليكم كيفية تأمين تذاكركم

تُعد مباراة ديربي الباسك بين أتلتيك كلوب وريال سوسيداد واحدة من أكثر المنافسات حماسًا وتفرّدًا في كرة القدم العالمية. وتُقام هذه المواجهة على ملعب سان ماميس الشهير في بلباو، حيث تجمع بين ناديين عريقين يمتلكان جذورًا ثقافية عميقة وكبرياءً إقليميًا كبيرًا. وعندما يلتقي هذان الفريقان، فالمتوقع أجواء مشتعلة، وإثارة كبيرة، ولحظات لا تُنسى على أرض الملعب.

GOAL يقدم لك كل المعلومات الأساسية التي تحتاجها لحجز مكانك في المباراة الآن.

متى تنطلق مباراة أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني؟

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الدوري الإسباني - الجولة 11
سان ماميس

أين يمكن شراء تذاكر ديربي الباسك؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات أتلتيك كلوب مباشرة عبر البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالنادي. ونظرًا للطلب الهائل من أعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، فإن التذاكر المطروحة للبيع العام على الموقع الرسمي غالبًا ما تنفد سريعًا في المباريات الكبيرة.

إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة خلال البيع الرسمي، فإن StubHub هو خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر ديربي الباسك؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية التي يطرحها النادي عادة من نحو 45 € للمقاعد من الفئات المرتفعة في المدرجات، وقد ترتفع إلى 150 € أو أكثر للمقاعد المركزية في الطبقة السفلية، بحسب فئة المباراة.

وعلى المنصات الثانوية مثل StubHub، تبدأ الخيارات الأساسية من نحو 70 € للمقاعد العادية، مع تغيّر الأسعار بحسب الطلب والموقع.

أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أتلتيك بلباو وريال سوسيداد

يدخل أتلتيك بلباو الديربي بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، إذ سجل ستة أهداف واستقبل أربعة. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا بنتيجة 1-0 على ريال سوسيداد في 2 أكتوبر، بينما يظل انتصاره 3-0 على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني أبرز محطات نتائجه الأخيرة. كما أن تعادلين أمام ديبورتيفو ألافيس وإلتشي في الدوري يظهران أيضًا أنه أهدر نقاطًا على أرضه في مباريات كان متوقعًا أن يفوز بها. أما ريال سوسيداد، فأسفرت آخر خمس مباريات له عن انتصارين ومن دون أي تعادل وثلاث هزائم. فقد فاز خارج أرضه على فالنسيا 2-3 في الدوري الإسباني، وانتصر على ملعب إلتشي بنتيجة 2-3، لكنه خسر أمام أتلتيكو مدريد وAFC Bournemouth في الدوري الأوروبي وأتلتيك بلباو في المباراة الودية الأخيرة. وسجل فريق ماتاراتسو ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة، ما يشير إلى هشاشة دفاعية سيسعى أتلتيك إلى استغلالها.

أتلتيك بيلباو

أتلتيك بيلباو - المستوى

سيلتا فيجو
ف0-2
أتلتيكو مدريد
ف3-0
إلتشي
ت1-1
ألافيس
ت0-0
ريال سوسييداد
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
ريال سوسييداد

ريال سوسييداد - المستوى

إلتشي
ف2-3
أتلتيكو مدريد
خ0-3
بورنموث
خ1-2
فالنسيا
ف2-3
أتلتيك بيلباو
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيداد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز أتلتيك بلباو 1-0 في مباراة ودية يوم 2 أكتوبر 2026. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بين الناديين، يمتلك أتلتيك بلباو الأفضلية بثلاثة انتصارات مقابل فوزين لريال سوسيداد، فيما انتهت أحدث مواجهة تنافسية بينهما في الدوري الإسباني بالتعادل 1-1 على ملعب سان ماميس في فبراير 2026. وكان ريال سوسيداد قد فاز بالفعل 1-0 في مواجهة بكأس ملك إسبانيا على ملعب سان ماميس في وقت سابق من الشهر نفسه، ما يجعلها منافسة متكافئة بالفعل تفصل فيها هوامش صغيرة بين الفريقين.

وجهاً لوجه

أتلتيك بيلباوتعادلريال سوسييداد
1
1
3
وديات الأندية
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ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
0
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
1
انتهت
كأس ملك إسبانيا
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
0
انتهت
كأس ملك إسبانيا
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
0
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
انتهت
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
1
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
1
انتهت
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد badge
ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
3
أتلتيك بيلباو badge
أتلتيك بيلباو
أتلتيك بيلباو
2
انتهت
4الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


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