كيفية الحصول على تذاكر أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أتلتيك بيلباو فريق ديبورتيفو ألافيس يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب سان ماميس في بيلباو.

وفي آخر مواجهة تنافسية مباشرة بينهما في مايو 2026، حقق أتلتيك بيلباو فوزًا بنتيجة 4-2 خارج أرضه أمام ديبورتيفو ألافيس. ويدخل الناديان الباسكيان المباراة سعيًا لبناء الزخم مبكرًا في موسم 2026-27 من الدوري الإسباني.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس على ملعب سان ماميس في بيلباو. ولم يُعلن بعد موعد انطلاق المباراة الرسمي أو تأكيد البث الخاص بهذه المواجهة في الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني - الجولة 7 19 سبتمبر 2026 - 10:15 سان ماميس

كيفية شراء تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس عبر عدة قنوات معتادة:

التذاكر الرسمية للنادي

البوابة الرسمية لأتلتيك بيلباو: بما أن المباراة تُقام على ملعب سان ماميس في بيلباو، فإن المصدر الرئيسي لتذاكر الدخول العام وتذاكر كبار الشخصيات هو بوابة التذاكر الرسمية للنادي عبر الإنترنت. وعادةً ما تُطرح التذاكر للجمهور قبل يوم المباراة بفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

شباك تذاكر سان ماميس: يمكن شراء التذاكر الورقية مباشرة من شباك التذاكر في ملعب سان ماميس، والذي يفتح عادةً في اليوم السابق للمباراة ويوم المباراة نفسه، وذلك حسب توفر المقاعد.

قسم جماهير الفريق الضيف

القنوات الرسمية لديبورتيفو ألافيس: إذا كنت تشجع ألافيس وترغب في الجلوس في القسم المخصص لجماهير الفريق الضيف، فتُوزع التذاكر مباشرة عبر ديبورتيفو ألافيس على الأعضاء الرسميين والمشتركين في النادي.

منصات التذاكر الثانوية

إذا نفدت تذاكر الدخول العام الرسمية عبر قنوات النادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تعرض أيضًا تذاكر معاد بيعها لمباريات الدوري الإسباني.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

بالنسبة إلى مباراة أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس، فإن أسعار التذاكر العادية تتراوح عادةً بين 30 € و150 €+ للتذكرة الواحدة عبر المبيعات الرسمية والعامة، وذلك بحسب الفئة واختيار المقعد.

الدخول العام العادي (الطرح الرسمي): تتراوح الأسعار بين 35 € و80 € لمقاعد الحلقة العلوية أو خلف المرمى أو المدرجات الجانبية خلال مباريات الدوري المعتادة.

المقاعد المميزة ومقاعد الدرجة السفلية: تتراوح الأسعار بين 85 € و150 € للمقاعد الموجودة في المدرج الرئيسي السفلي أو المقاعد الجانبية الوسطى ذات الرؤية العالية.

تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح الأسعار بين 180 € و350 €+ ، مع توفير مقاعد مميزة وإمكانية دخول الصالات وخدمات ضيافة قبل المباراة.

السوق الثانوية / منصات إعادة البيع: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، وبحسب حجم الطلب ومدى التوفر مع اقتراب موعد المباراة، تبدأ أسعار التذاكر المعاد بيعها عادةً من نحو 68 € و79 € للمقاعد الأساسية، وقد يبلغ متوسطها نحو 120 € و140 €+ للمقاعد الأعلى فئة.

أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس

فاز أتلتيك بيلباو في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات خاضها، وكان ذلك الانتصار الوحيد في مباراة ودية خلال فترة ما قبل الموسم أمام بورغوس CF، وانتهت بفوزه 3-0. وانتهت آخر مباراة له بخسارة على أرضه بنتيجة 1-3 أمام إشبيلية في افتتاح مشواره بالدوري الإسباني يوم 22 أغسطس. كما خسر 3-1 أمام ريال سرقسطة و1-0 أمام أتالانتا في مباريات ودية، وتلقى هزيمة أخرى بنتيجة 3-1 أمام مارسيليا في وقت سابق من فترة ما قبل الموسم. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بيلباو ستة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

يصل ديبورتيفو ألافيس إلى المباراة بحالة أفضل بكثير، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر نتيجة تنافسية له هي التعادل 1-1 خارج أرضه أمام رايو فاييكانو يوم 20 أغسطس، وذلك بعد فوزه 3-0 على خيتافي في الدوري الإسباني خلال الجولة الافتتاحية من الموسم. كما حقق ألافيس انتصارين بنتيجة 3-0 على كاستيون و1-0 خارج أرضه أمام جيرونا في فترة ما قبل الموسم. وقد سجل ثمانية أهداف واستقبل هدفين فقط خلال سلسلة المباريات الخمس، مع حفاظه على نظافة شباكه في مباراتين منها.

أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 2 مايو 2026، حين فاز أتلتيك بيلباو بنتيجة 4-2 خارج أرضه أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، حقق ألافيس فوزًا بنتيجة 1-0 على ملعب سان ماميس في مباراة الدور المقابل في سبتمبر 2025. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مسجلة، جاءت النتائج منقسمة بين الطرفين، إذ حقق كل نادٍ انتصارات في الدوري الإسباني، كما تضمنت البيانات أيضًا مباراة ودية في فترة ما قبل الموسم.