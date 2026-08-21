كيفية الحصول على تذاكر أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أتلتيك بيلباو فريق أتلتيكو مدريد يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب سان ماميس في بيلباو.

يدخل العملاقان الإسبانيان المباراة بحثًا عن نقاط مهمة لتعزيز موقعيهما قرب صدارة جدول الدوري. ويتمتع أتلتيكو مدريد بأفضلية حديثة في هذه المواجهة، بعدما فاز في ثلاث من آخر أربع مباريات جمعته بالفريق الباسكي في الدوري.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد على ملعب سان ماميس في بيلباو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في القوائم الرسمية الخاصة بهذه المباراة في الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني - الجولة 4 5 سبتمبر 2026 - 10:15 سان ماميس

كيفية شراء تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد على ملعب سان ماميس يوم 5 سبتمبر 2026، اتبع خيارات الشراء الأساسية التالية:

1. القناة الرسمية للنادي

الموقع الإلكتروني المباشر: اشترِ مباشرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر نادي أتلتيك.

فترات البيع: تُفتح مبيعات الجمهور العام بعد أي فترات وصول أولوية أولية لأعضاء Club Athletic .

شباك التذاكر: يمكن أيضًا الحصول على التذاكر، بما في ذلك خيارات المقاعد المخصصة لسهولة الوصول، مباشرة من شباك تذاكر ملعب سان ماميس، حسب التوافر.

2. الأسواق الثانوية

إذا نفدت مقاعد الدخول العام المعتادة عبر القنوات الرسمية، فإن الأسواق الثانوية مثل StubHub هي الخيار المناسب. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار إعادة البيع تختلف بحسب قسم الجلوس وحجم الطلب في السوق.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني على مكان الشراء وقسم الجلوس المختار:

1. تذاكر النادي الرسمية (السعر الاسمي)

المقاعد العادية: تبدأ أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية المباعة مباشرة من أتلتيك كلوب عادة من نحو 43 إلى 60 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 50 إلى 70 يورو) للمدرجات العلوية أو خلف المرمى ( Fondo )، وتصل إلى 103 إلى 137+ جنيهًا إسترلينيًا (نحو 120 إلى 160+ يورو) للمدرجات الجانبية الوسطى ( Lateral/Tribuna ).

كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ عادة باقات تجربة كبار الشخصيات الرسمية ليوم المباراة ( San Mamés VIP Area ) من نحو 171 إلى 300+ جنيهًا إسترلينيًا (نحو 200 إلى 350+ يورو)، وتشمل مقاعد مميزة وخدمات ضيافة.

2. الأسواق الثانوية وبائعو التذاكر

نظرًا إلى ارتفاع الطلب على مباريات القمة في الدوري الإسباني، فإن التذاكر المعروضة على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تختلف وفقًا للطلب الفوري في السوق:

السعر الابتدائي: تبدأ أسعار التذاكر المعاد بيعها من نحو 84 إلى 86 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 90 إلى 94 جنيهًا إسترلينيًا) للمقاعد العلوية أو العامة.

متوسط السعر: يبلغ متوسط السعر عبر الفئات العادية نحو 183 إلى 330 جنيهًا إسترلينيًا بحسب القرب من أرضية الملعب.

إعادة البيع للفئات المميزة وكبار الشخصيات: تتراوح أسعار المقاعد المركزية في المدرج السفلي وخيارات إعادة بيع الضيافة من 513 إلى أكثر من 733+ جنيهًا إسترلينيًا .

أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد

جاءت آخر خمس مباريات لأتلتيك بيلباو كلها في فترة الإعداد للموسم، وحقق خلالها انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 1-0 أمام أتالانتا في 14 أغسطس، كما خسر 3-1 أمام مارسيليا في 9 أغسطس. وشكّل الفوز على بورغوس CF وراسينغ سانتاندير، وكلاهما بنتيجة 3-0، لحظات أكثر إشراقًا، بينما اختتم برنامج الإعداد بتعادل 2-2 مع إيبار. وسجل بيلباو تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبلت شباكه ستة.

أسفرت آخر خمس مباريات لأتلتيكو مدريد عن انتصارين ومن دون أي تعادل وهزيمتين، وكانت أحدث نتائجه رسمية: فوز 2-0 على مالاجا في الدوري الإسباني يوم 19 أغسطس. وتضمنت فترة الإعداد فوزًا 2-1 على مارسيليا وانتصارًا 4-1 على خيتافي، لكن الخسارتين أمام مانشستر سيتي (3-1) ومانشستر يونايتد (2-1) كشفتا عن بعض نقاط الضعف. وخلال المباريات الخمس، سجل أتلتيكو عشرة أهداف واستقبل سبعة.

أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في 25 أبريل 2026، عندما فاز أتلتيكو مدريد 3-2 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، تغلب أتلتيك بيلباو على أتلتيكو بنتيجة 1-0 في سان ماميس في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات في الدوري الإسباني، فاز أتلتيكو مدريد ثلاث مرات مقابل فوز واحد لأتلتيك بيلباو، مع فوز آخر لأتلتيكو في مارس 2025 وانتصار خارج الأرض لأتلتيكو في سان ماميس في أغسطس 2024 ضمن هذا السجل أيضًا.

ترتيب أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد

في جدول الدوري الإسباني 2026/27 في مراحله المبكرة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بعد فوزه في الجولة الافتتاحية، بينما يأتي أتلتيك بيلباو في المركز العاشر.