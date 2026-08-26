يواجه أتلتيك بيلباو فريق إلتشي يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب سان ماميس في بيلباو.

خرج أتلتيك بيلباو منتصرًا في مواجهته السابقة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى، بعدما تغلب على إلتشي 2-1 على أرضه في فبراير 2026 بفضل ثنائية من المهاجم جوركا جوروزيتا. وتميل السجلات المبكرة للمواجهات المباشرة لصالح أتلتيك بيلباو، الذي حقق 5 انتصارات مقابل 3 انتصارات لإلتشي عبر تاريخهما الإجمالي في الدوري الإسباني.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول تأمين تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي على ملعب سان ماميس في بيلباو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في القوائم الرسمية الخاصة بهذه المواجهة في الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني - الجولة 5 12 سبتمبر 2026 - 12:30 سان ماميس

كيفية شراء تذاكر أتلتيك بيلباو ضد إلتشي في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي على ملعب سان ماميس، اتبع هذه الخطوات للحصول على مقاعد رسمية:

1. قناة البيع الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية لأتلتيك كلوب: تُطرح تذاكر الجمهور العام مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية للنادي قبل المباراة بفترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

البيع المسبق لأعضاء Club Athletic : يحصل الأعضاء المسجلون في برنامج Club Athletic على أولوية الوصول إلى المقاعد قبل الطرح العام المعتاد.

شباك تذاكر سان ماميس (Taquillas) : يقع في الملعب، وتُطرح أي تذاكر متبقية غير مباعة للبيع بشكل حضوري قبل يوم المباراة بيوم إلى يومين وكذلك في يوم انطلاق اللقاء.

2. البائعون الثانويون وباقات الضيافة

الضيافة الرسمية لكبار الزوار VIP : يمكن حجز باقات منطقة VIP، التي تشمل مقاعد مميزة ودخولًا إلى صالة خاصة وخدمات ضيافة، قبل وقت طويل عبر موقع التذاكر الرسمية لأتلتيك كلوب.

الأسواق الثانوية : إذا نفدت تذاكر الدخول العام، فغالبًا ما تُدرج التذاكر على مزودين ثانويين مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتلتيك بيلباو ضد إلتشي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي على ملعب سان ماميس بحسب قنوات الشراء وموقع المقعد وحجم الطلب:

أسعار التذاكر العادية (البيع الرسمي للنادي)

خلف المرميين (Fondo Norte / Fondo Sur) : نحو 30 يورو إلى 50 يورو

المدرج الجانبي العلوي (Preferencial / Lateral High) : نحو 55 يورو إلى 90 يورو

المنصة الرئيسية الجانبية (Tribuna Principal / Central) : نحو 85 يورو إلى 140 جنيهًا إسترلينيًا

أسعار إعادة البيع والأسواق الثانوية

إذا نفدت التذاكر العادية عبر القنوات الرسمية، فعادة ما تتراوح الأسعار على منصات تبادل التذاكر الثانوية، مثل StubHub، أو لدى بائعي السفر المعتمدين، على النحو التالي:

الفئة الأساسية / خلف المرمى : نحو 60 يورو إلى 80 يورو

رؤية جانبية / المدرج الرئيسي : نحو 80 يورو إلى 140 يورو

باقات VIP والضيافة (تشمل مقاعد مميزة ودخولًا إلى الصالة/خدمات ضيافة): نحو 250 يورو إلى 450 يورو أو أكثر لكل تذكرة

أتلتيك بيلباو ضد إلتشي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيك بيلباو وإلتشي

خسر أتلتيك بيلباو أربعًا من آخر خمس مباريات خاضها، وجاء انتصاره الوحيد في مباراة ودية قبل الموسم أمام بورجوس CF، والتي فاز بها 3-0. وكانت آخر مبارياته خسارة على أرضه 1-3 أمام إشبيلية في الدوري الإسباني يوم 22 أغسطس، كما خسر أيضًا 3-1 أمام ريال سرقسطة و1-0 أمام أتالانتا في مباريات ودية. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل بيلباو ستة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

لم يحقق إلتشي أي فوز في آخر خمس مباريات خاضها، إذ سجل تعادلًا واحدًا في الدوري الإسباني وثلاثة تعادلات في المباريات الودية قبل الموسم. وكانت آخر نتائجه خسارة 0-5 أمام برشلونة يوم 23 أغسطس، وذلك بعد تعادل 1-1 مع ديبورتيفو دي لا كورونيا في مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني. كما تعادل إلتشي 2-2 مع قرطبة، و2-2 مع العين، و0-0 مع جوهور دار التعظيم في التحضيرات للموسم. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل إلتشي خمسة أهداف واستقبلت شباكه تسعة.

أتلتيك بيلباو ضد إلتشي: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 20 فبراير 2026، حين فاز أتلتيك بيلباو 2-1 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 على ملعب إلتشي في أكتوبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، فاز أتلتيك بيلباو ثلاث مرات وفاز إلتشي مرة واحدة، مع تسجيل تعادل واحد أيضًا، وقد سجل بيلباو عشرة أهداف إجمالًا واستقبل خمسة.

ترتيب أتلتيك بيلباو وإلتشي

في الترتيب المبكر للدوري الإسباني 2026/27، يحتل أتلتيك بيلباو المركز 18 بينما يأتي إلتشي في المركز 15.