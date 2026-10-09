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كيفية الحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يواجه مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا. إليك كيف يمكنك الحصول على تذاكرك

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متى تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه أتلتيكو مدريد فريق مانشستر يونايتد على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت ET.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
طيران الرياض ميتروبوليتانو

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

حقق أتلتيكو مدريد انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته انتهت بفوز 3-0 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، لكن ذلك جاء بعد خسارتين متتاليتين أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا وأتلتيك بيلباو في الدوري. وسجل أتلتيكو تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، بما يعكس فريقًا قادرًا على الإنتاج الهجومي، لكنه يعاني من ثغرات دفاعية في الأسابيع الأخيرة.

فاز مانشستر يونايتد في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه خسارة 1-0 أمام مانشستر سيتي في ديربي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مباراة أحيطت بجدل كبير بشأن تقنية VAR. وجاء أفضل أداء حديث ليونايتد في الفوز 5-2 على إيبسويتش تاون، كما حقق أيضًا انتصارًا 4-0 على Sabah FK في دوري أبطال أوروبا. وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل خمسة خلال هذه الفترة، رغم أن تذبذب مستواه عبر المسابقات يظل نمطًا واضحًا.

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

أتلتيك بيلباو
خ3-0
ليفربول
خ2-1
ريال سوسييداد
ف0-3
أوساسونا
ف4-0
ريال مدريد
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

إيفرتون
ت2-2
SAB
ف4-0
مان سيتي
خ0-1
برايتون
خ2-3
فولهام
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

كانت أحدث مواجهة بين الناديين مباراة ودية في فترة ما قبل الموسم في أغسطس 2026، وفاز فيها مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1. أما في المباريات الرسمية، فقد كانت الأفضلية لأتلتيكو مدريد، إذ فاز في مباراتي ذهاب وإياب مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021-22، والتي شهدت تعادلًا 1-1 على ملعب ميتروبوليتانو وفوزًا 1-0 في أولد ترافورد. وعلى مدار آخر أربع مواجهات مسجلة، يمتلك أتلتيكو ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد ليونايتد، مع تسجيل الفريقين خمسة أهداف لكل منهما في المجمل.

وجهاً لوجه

أتلتيكو مدريدتعادلمانشستر يونايتد
2
1
1
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
4الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4

ترتيب أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

أتلي

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