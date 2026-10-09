كيفية الحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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متى تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه أتلتيكو مدريد فريق مانشستر يونايتد على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت ET.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

حقق أتلتيكو مدريد انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته انتهت بفوز 3-0 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، لكن ذلك جاء بعد خسارتين متتاليتين أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا وأتلتيك بيلباو في الدوري. وسجل أتلتيكو تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، بما يعكس فريقًا قادرًا على الإنتاج الهجومي، لكنه يعاني من ثغرات دفاعية في الأسابيع الأخيرة.

فاز مانشستر يونايتد في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه خسارة 1-0 أمام مانشستر سيتي في ديربي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مباراة أحيطت بجدل كبير بشأن تقنية VAR. وجاء أفضل أداء حديث ليونايتد في الفوز 5-2 على إيبسويتش تاون، كما حقق أيضًا انتصارًا 4-0 على Sabah FK في دوري أبطال أوروبا. وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل خمسة خلال هذه الفترة، رغم أن تذبذب مستواه عبر المسابقات يظل نمطًا واضحًا.

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

كانت أحدث مواجهة بين الناديين مباراة ودية في فترة ما قبل الموسم في أغسطس 2026، وفاز فيها مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1. أما في المباريات الرسمية، فقد كانت الأفضلية لأتلتيكو مدريد، إذ فاز في مباراتي ذهاب وإياب مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021-22، والتي شهدت تعادلًا 1-1 على ملعب ميتروبوليتانو وفوزًا 1-0 في أولد ترافورد. وعلى مدار آخر أربع مواجهات مسجلة، يمتلك أتلتيكو ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد ليونايتد، مع تسجيل الفريقين خمسة أهداف لكل منهما في المجمل.

ترتيب أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

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