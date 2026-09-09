كيفية الحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: أسعار الدوري الإسباني، معلومات مباراة ديربي مدريد، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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ما هي ديربي مدريد؟

يستضيف أتلتيكو مدريد غريمه ريال مدريد على ملعب Riyadh Air Metropolitano في أول ديربي مدريد ضمن موسم 2026/27 من الدوري الإسباني، في واحدة من أكثر المواجهات تنافسًا في عالم كرة القدم.

يدخل أتلتيكو هذه المواجهة بعد حملة قوية بالفعل تحت قيادة دييجو سيميوني، إذ بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بينما يصل ريال مدريد تحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو، العائد إلى العاصمة الإسبانية لفترة ثانية، في وقت يتطلع فيه النادي للتعافي من عام خالٍ من الألقاب.

متى تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 10:15 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيف تشتري تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تكون التذاكر الرسمية متاحة عادة عبر بوابة تذاكر نادي أتلتيكو مدريد، لكن بالنسبة إلى مباراة بهذا الحجم، فإن ديربي مدريد يُعد باستمرار واحدة من أصعب مباراتين من حيث الحصول على التذاكر عبر القنوات الرسمية خلال الموسم، إلى جانب الكلاسيكو. الطلب من جماهير الفريقين، إضافة إلى الجماهير المحايدة التي ترغب في مشاهدة مبابي ورفاقه عن قرب، يعني أن الحصص المتاحة تنفد بسرعة كبيرة بمجرد طرحها.

نظرًا إلى الجودة الموجودة في المباراة، من ريال مدريد مورينيو الذي يخوض مرحلة إعادة بناء إلى أتلتيكو الذي شق طريقه بعيدًا في أوروبا الموسم الماضي، فإن الحجز المبكر عبر السوق الثانوية يُوصى به بشدة للمشجعين الذين يريدون ضمان مقعد بدلًا من المخاطرة بفوات الفرصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تُعد تذاكر أتلتيكو مدريد عمومًا من بين الخيارات الأكثر affordability لأحد الأندية الأوروبية الكبرى، لكن أسعار ديربي مدريد تأتي أعلى بكثير من النطاق المعتاد نظرًا إلى حجم الطلب.

في مباراة نموذجية من الدوري الإسباني، يمكن أن تبدأ أسعار الدخول العام في ملعب Riyadh Air Metropolitano من نحو 30 يورو، مع ارتفاع أسعار المقاعد المميزة ومقاعد جانبي الملعب إلى ما هو أبعد من ذلك بحسب الفئة. أما في مباراة بهذه المكانة، فتوقع أن تبدأ الأسعار من مستوى أعلى بكثير، مع كون أرخص التذاكر المتاحة أفضل نقطة دخول للمشجعين الذين يريدون فقط التواجد داخل الملعب عند انطلاق المباراة.

في السوق الثانوية، ترتفع أسعار ديربي مدريد عادة بشكل حاد في الأيام التي تسبق انطلاق المباراة مع تقلص التوافر، لذا فإن الحجز المبكر عبر StubHub هو أفضل طريقة للحصول على أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد. وتتراوح أسعار التذاكر الموسمية في أتلتيكو مدريد من نحو 290 يورو في الفئة الأرخص إلى أكثر بكثير من 2,000 يورو للمواقع الأكثر حصرية، ما يمنح فكرة عن حجم الطلب على أكبر مباريات النادي على أرضه.

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

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ترتيب أتلتيكو مدريد وريال مدريد



