كيفية الحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أتلتيكو مدريد أوساسونا يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد.

تاريخيًا، يمتلك أتلتيكو مدريد أفضلية كبيرة في هذه المواجهة، بعدما فاز في 20 مباراة من مواجهاته المباشرة السابقة ضد أوساسونا. وانتهى آخر لقاء بينهما في مايو 2026 بفوز شاق بنتيجة 2-1 لأتلتيكو مدريد على ملعب إل سادار.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد، مع توضيح موعد انطلاقها الرسمي أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 6 16 سبتمبر 2026 - 13:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيف تشتري تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو عبر عدة خيارات:

الموقع الرسمي للنادي: الخيار الأساسي والأكثر أمانًا هو الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد. وعادة ما تُطرح التذاكر لغير الأعضاء بعد فترة أولوية مخصصة لأعضاء السوسيو.

المنصات الثانوية والمجمّعات: تجمع منصات مثل StubHub التذاكر المعاد بيعها من البائعين.

وكالات السفر المعتمدة: تقدم شركات مثل P1 Travel باقات رسمية لتذاكر يوم المباراة والضيافة.

شباك التذاكر في الملعب: في يوم المباراة، وبحسب التوافر، يمكن شراء التذاكر المتبقية مباشرة من شبابيك التذاكر الموجودة في ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء:

مقاعد الفئة الأساسية / المدرج العلوي: تبدأ أسعار التذاكر العادية تقريبًا من 30 إلى 45 يورو .

مقاعد الفئة المتوسطة / الزوايا وخلف المرمى: تتراوح أسعار مقاعد هذه الفئة عادة بين 50 و85 يورو .

المقاعد المميزة ومقاعد المدرج الرئيسي: تتراوح أسعار المقاعد السفلية على الجانبين ومواقع الرؤية المميزة بين 90 و160+ يورو .

باقات كبار الزوار والضيافة: يبدأ عادة سعر الدخول الرسمي إلى ضيافة يوم المباراة من نحو 220+ يورو للتذكرة الواحدة.

المنصات الثانوية والمجمّعات

تشمل منصات التبادل الثانوية الأساسية للتذاكر مواقع مثل StubHub. وتخضع أسعار إعادة البيع لطلب السوق. وفي المباريات ذات الطلب المرتفع، قد تكون الأسعار على هذه المنصات أعلى بكثير من السعر الاسمي، رغم أن المباريات العادية غير الديربي تبدأ فيها الخيارات عادة من حوالي 35 إلى 50 يورو.

أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات، مع العلم أن اثنتين من تلك النتائج جاءتا في مباريات ودية خلال فترة الإعداد. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 2-2 مع فياريال في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس، بينما كانت نتيجته السابقة في الدوري فوزًا 2-0 على مالاجا يوم 19 أغسطس. كما فاز أتلتيكو على مارسيليا 2-1 وديًا، لكنه خسر 3-1 أمام مانشستر سيتي و2-1 أمام مانشستر يونايتد خلال فترة الإعداد. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل ثمانية أهداف واستقبل سبعة.

حقق أوساسونا فوزين وتعرض لخسارتين في آخر خمس مباريات، إلى جانب تعادل واحد. وكانت آخر نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 مع ليفانتي في الدوري الإسباني يوم 24 أغسطس. وخسر 0-2 أمام العين و2-1 أمام SSC Napoli في مباريات ودية، لكنه حقق فوزين متتاليين على نورويتش سيتي وإيبسويتش تاون خلال الاستعدادات للموسم. وسجل أوساسونا ثلاثة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاء آخر لقاء بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 12 مايو 2026، حين استضاف أوساسونا أتلتيكو مدريد وخسر 1-2. وقبل ذلك، فاز أتلتيكو 1-0 على أرضه أمام أوساسونا في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، فاز أتلتيكو مدريد ثلاث مرات، بينما حقق أوساسونا فوزًا واحدًا، كما ذهب فوز آخر أيضًا إلى أوساسونا في مايو 2025 عندما تغلب على أتلتيكو 2-0 على أرضه. وكانت أثقل هزيمة لأتلتيكو في هذه السلسلة في مايو 2024، عندما هزمه أوساسونا 4-1 على ملعب ميتروبوليتانو.