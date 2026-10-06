كيفية الحصول على تذاكر أبها ضد الشباب: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أبها نظيره الشباب يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ويمتلك الشباب السجل الأقوى في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، ويتصدر ذلك فوزه الكاسح 5-0 عندما التقيا آخر مرة في الدوري. أما أحدث مواجهة تنافسية بينهما فجاءت في كأس الملك في سبتمبر 2025، وانتهت بتعادل مثير 2-2.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة أبها والشباب، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أبها والشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة أبها والشباب على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها يوم الخميس 5 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 13 5 نوفمبر 2026 - 12:00 مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

كيفية شراء تذاكر مباراة أبها والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

عند البحث عن شراء تذاكر مباراة أبها ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، يمكنك الاستفادة من عدة خيارات أساسية للتذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: تحقّق مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي أبها أو من خلال إعلاناته، إذ تتولى الأندية المستضيفة طرح الدفعة الأساسية الأولى من التذاكر للمباريات التي تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت الخيارات الرسمية للنادي بالكامل، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أبها والشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أبها ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين بحسب ما إذا كنت ستشتريها عبر القنوات الرسمية الأساسية أو من سوق إعادة البيع الثانوية:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العادي / المقاعد العامة: تتراوح عادة بين 10 ريال سعودي و50 ريالًا سعوديًا ، مع ضمان لوائح الدوري أن تكون نسبة من المقاعد الأساسية بأسعار مناسبة.

المقاعد المميزة وعلى جانبي الملعب: تتراوح عمومًا بين 50 ريالًا سعوديًا و150 ريالًا سعوديًا مقابل إطلالات أفضل على جانبي الملعب.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح من 500 ريال سعودي إلى 1,500+ ريال سعودي ، وتشمل عادةً دخول صالات حصرية وخدمات محسّنة في يوم المباراة.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تعرض التذاكر وفقًا لطلب السوق:

إعادة بيع الدخول العام / خلف المرمى: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 400+ ريال سعودي ، مدفوعة بحجم المعروض والطلب الإجمالي في السوق.

إعادة البيع على جانبي الملعب والمقاعد المميزة: غالبًا ما تتراوح أسعار التذاكر في المواقع المفضلة على جانبي الملعب أو في المدرجات ذات الرؤية الواضحة بين 600 ريال سعودي و1,500+ ريال سعودي .

باقات كبار الشخصيات والطلبات المرتفعة: قد ترتفع أسعار عروض إعادة البيع الخاصة بأفضل فئات الضيافة أو الفئات المميزة بشكل أكبر كثيرًا بحسب قرب موعد المباراة.

أبها ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أبها والشباب

حصد أبها نقطتين من آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل تعادلين وتلقى ثلاث هزائم. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 أمام الدرعية، وقبلها خسر 2-1 أمام النصر. وعلى مدار هذه المباريات الخمس، سجل أبها خمسة أهداف واستقبل سبعة، ولم يحقق أي فوز في تلك المواجهات.

كما خاض الشباب خمس مباريات متتالية في الدوري السعودي للمحترفين من دون أي انتصار، بعدما تعادل في ثلاث وخسر اثنتين. وكانت آخر نتائجه التعادل 0-0 مع الفيحاء، كما تعادل 1-1 مع الحزم في وقت سابق من هذه السلسلة. وبرز التعادل 3-3 مع الرياض ليعكس في الوقت نفسه خطورته الهجومية وهشاشته الدفاعية خلال هذه الفترة.

أبها ضد الشباب: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أحدث مواجهة بين الفريقين جاءت في كأس الملك في سبتمبر 2025، وانتهت بالتعادل 2-2. وفي الدوري السعودي للمحترفين، تغلب الشباب على أبها بنتيجة 5-0 في أبريل 2024 عندما أُقيمت المباراة على ملعب الشباب. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، يمتلك الشباب السجل الأفضل، بينما جاء فوز أبها الوحيد بنتيجة 2-1 على أرضه في أكتوبر 2023.