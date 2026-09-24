كيفية الحصول على تذاكر أبها ضد الخلود: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي أبها مع الخلود يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

في سجل المواجهات المباشرة الأخيرة بين الفريقين، لا تزال اللقاءات الرسمية بينهما في دوري الدرجة الأولى نادرة للغاية، ما يجعل هذه المباراة غير قابلة للتوقع. وقبل هذه المواجهة، أظهر الخلود مستوى جيدًا في الفترة الأخيرة مع مردود هجومي إيجابي، من بينها فوز لافت بنتيجة 3-1 على الأهلي.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة أبها ضد الخلود، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أبها ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة أبها ضد الخلود على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 10 19 أكتوبر 2026 - 11:20 مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

كيفية شراء تذاكر مباراة أبها ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين أبها والخلود، يمكنك شراؤها عبر الإنترنت من خلال منصات التذاكر الرسمية الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين أو عبر منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo.

1. المنصات الرسمية والمعتمدة عبر الإنترنت

الطريقة الأساسية للحصول على تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين هي رقميًا عبر منصة شريك التذاكر الرسمي للدوري. ويتعاون الدوري السعودي للمحترفين مع موزعي التذاكر الرقمية لضمان دخول ميسر ومتاح بأسعار مناسبة في جميع الملاعب.

2. منصات سوق التذاكر الثانوية

عندما تنفد التخصيصات الأساسية أو تكون هناك حاجة إلى أقسام جلوس محددة، تُعد منصات التذاكر الثانوية خيارًا بديلًا. وتستضيف منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تذاكر معاد بيعها من جماهير أفراد وبائعين ثانويين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أبها ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين أبها والخلود على فئة المقاعد ومنصة الشراء:

1. التذاكر العادية / الدخول العام

تذاكر الفئة الأساسية للمستويات العلوية أو المقاعد خلف المرمى، ما يجعل مباريات الدوري العادية سهلة الوصول للغاية عبر القنوات الرقمية الأساسية.

السعر:10 إلى 30 ريالًا سعوديًا

2. الفئة 1 / رؤية جانبية مميزة

مقاعد متوسطة السعر تقع على امتداد خط التماس مع رؤية أفضل لأرضية الملعب.

السعر:50 إلى 150 ريالًا سعوديًا

3. تذاكر كبار الشخصيات والضيافة

مقاعد مميزة توفر دخولًا إلى الصالات وخدمات ضيافة وإطلالة مباشرة بجانب أرضية الملعب.

السعر:300 إلى 1,000+ ريال سعودي

4. تسعير السوق الثانوية

تتغير الأسعار على منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo بحسب التوفر والطلب وموقع المقعد مع الاقتراب من موعد المباراة.

نطاق سعر إعادة البيع:50 إلى 200+ ريال سعودي

أبها ضد الخلود في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أبها والخلود

لم يحقق أبها أي فوز في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم، ليكون سجله W0 D1 L4. وكانت أحدث نتائجه خسارة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام النصر، كما خسر 4-0 أمام الأهلي في وقت سابق من هذه السلسلة. وخلال المباريات الخمس، سجل أبها خمسة أهداف واستقبل تسعة. ولم ينجح الفريق في الخروج بشباك نظيفة خلال هذه الفترة.

كان الخلود أكثر ثباتًا بشكل ملحوظ، بعدما حقق سجل W3 D1 L1 في آخر خمس مباريات له بالدوري. وفاز في مباراته الأخيرة على الشباب 2-1، وسبق له أن تغلب على الأهلي 3-1 وعلى التعاون 3-2. وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ليُظهر فعالية هجومية جيدة رغم بعض الهشاشة الدفاعية.

أبها ضد الخلود: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر حاليًا بيانات مواجهات مباشرة عن اللقاءات الأخيرة بين أبها والخلود. وسيتم تحديث هذا القسم بمعلومات المباريات السابقة عندما تصبح السجلات متاحة.