يستضيف أبها فريق الحزم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يوم الخميس 13 أغسطس، إذ يفتتح الفريقان مشوارهما في الدوري السعودي للمحترفين 2026/27 ضمن الجولة الأولى.

ويدخل الطرفان المباراة الافتتاحية وهما متساويان برصيد 0 نقطة، مع رغبة كبيرة في توجيه رسالة مبكرة وبناء زخم إيجابي للموسم الجديد من الدوري.

GOAL يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة أبها ضد الحزم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أبها ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 1 13 أغسطس 2026 - 12:15 مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة أبها ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

يعتمد شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين على منظومة رقمية مركزية، وليس على بوابات الأندية الفردية:

المنصة الرقمية الرسمية (WeBook): الشريك الرسمي لبيع تذاكر دوري روشن السعودي هو WeBook.com. وتُطرح جميع التذاكر الأساسية، سواء للجماهير العامة أو باقات الضيافة، رقمياً عبر منصة وتطبيق WeBook، حيث يتعين على المشجعين إنشاء حساب مرتبط ببريد إلكتروني ورقم هاتف محمول.

فترات البيع والتوافر: على عكس المباريات التي تضم "الكبار الأربعة" (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، والتي قد تُباع تذاكرها بسرعة، فإن المباريات العادية مثل أبها ضد الحزم نادراً ما تشهد نفاداً فورياً للتذاكر. وعادة ما تُطرح الدفعة الأساسية من التذاكر قبل 7 إلى 10 أيام من انطلاق المباراة ، وتظل متاحة مباشرة على WeBook حتى يوم اللقاء.

إعادة البيع: يمكن للمشجعين الباحثين عن تذاكر في اللحظات الأخيرة أيضاً الوصول إلى التذاكر المعاد بيعها عبر منصات السوق. انتبه إلى أن أسعار التذاكر ستكون على الأرجح أعلى من أسعار البيع الأساسية، وتأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أبها ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

توفر أسعار التذاكر في المباريات العادية بالدوري السعودي للمحترفين خيارات مناسبة إلى جانب فئات جلوس مطورة:

الدخول العام القياسي: تبدأ أسعار المقاعد القياسية في المدرجات العلوية والسفلية خلف المرمى أو في الزوايا عادة بين 50 ريالاً سعودياً و100 ريال سعودي (13 إلى 27 دولاراً) عبر قنوات البيع الرسمية.

الفئة الأولى والرؤية الجانبية المميزة: تتراوح أسعار المقاعد الوسطية على جانبي الملعب عادة بين 150 ريالاً سعودياً و300 ريال سعودي (40 إلى 80 دولاراً).

دخول VIP والضيافة: يمكن أن تتراوح خيارات المقصورات التنفيذية وتجارب صالات كبار الشخصيات، التي تتضمن إطلالات مميزة وخدمات ضيافة شاملة، بين 500 ريال سعودي و1.500+ ريال سعودي (133 إلى 400+ دولار) بحسب مستوى الوصول داخل الملعب.

أبها ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

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