كيفية الحصول على تذاكر أبها ضد الاتحاد: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي أبها مع الاتحاد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

تاريخيًا، يملك الاتحاد الأفضلية في مواجهاته المباشرة الأخيرة أمام أبها، رغم أن أبها حقق فوزًا لافتًا بنتيجة 3-1 في آخر مرة لعب فيها على أرضه. وتعد المباراة ذات أهمية كبيرة، إذ يسعى الاتحاد إلى التقدم أكثر في جدول الترتيب أمام فريق أبها الطامح الذي يلعب أمام جماهيره.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة أبها والاتحاد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أبها والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة أبها والاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 12 30 أكتوبر 2026 - 09:45 مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة أبها والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

لشراء تذاكر مباراة أبها والاتحاد المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين، لديك بعض الخيارات الأساسية بحسب المنصات الرسمية وأسواق إعادة بيع التذاكر:

1. المنصة الرسمية للدوري (Webook)

الشريك الرسمي لبيع تذاكر الدوري السعودي للمحترفين هو Webook.com. يمكنك التحقق من منصته لشراء التذاكر المباشرة الأساسية، حيث يخضع جزء كبير من مقاعد الملعب لتنظيم بأسعار دخول منخفضة.

2. قنوات الأندية

يمكنك التحقق من البوابات الرسمية للفريقين، مثل بوابة تذاكر الاتحاد أو القنوات الرسمية لنادي أبها، والتي توجه الجماهير إلى الطروحات المعتمدة لتذاكر المباريات.

3. منصات السوق الثانوية للتذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت الخيارات الرسمية للأندية بالكامل، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عندما تنفد المخصصات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أبها والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين بحسب السعر الرسمي الأساسي مقابل أسعار إعادة البيع في السوق الثانوية:

1. المنصات الرسمية الأساسية

القواعد والحد الأدنى الرسميان للدوري: بموجب لوائح الدوري السعودي للمحترفين، تبدأ أسعار التذاكر من 10 ريالات سعودية ، مع تخصيص ما لا يقل عن 30% من مقاعد الملعب بسعر 30 ريالًا سعوديًا أو أقل .

المقاعد العادية والمميزة (السعر الرسمي): تتراوح عادة أسعار تذاكر الدخول العام العادية ومقاعد المدرجات الجانبية بين 50 و150 ريالًا سعوديًا ، بينما قد تتراوح أسعار باقات الضيافة للمقاعد المميزة أو كبار الشخصيات بين 500 و1,500+ ريال سعودي .

2. منصات السوق الثانوية للتذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات الأساسية للأندية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تعرض التذاكر وفقًا لطلب السوق بدءًا من 400+ ريال سعودي ، فيما قد ترتفع أسعار المقاعد المميزة أو خيارات الضيافة أو الأقسام ذات الطلب المرتفع بشكل أكبر بكثير.

أبها ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أبها والاتحاد

حصد أبها نقطتين من آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل تعادلين وثلاث هزائم. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 أمام الدرعية، وقبل ذلك خسر 2-1 أمام النصر. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل أبها خمسة أهداف واستقبلت شباكه سبعة، من دون أي فوز خلال هذه السلسلة.

فاز الاتحاد في ثلاث من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها، وتعادل في المباراتين الأخريين. وكانت مباراته الأخيرة قد انتهت بالتعادل 1-1 مع الشمال في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه في الدوري السعودي للمحترفين فاز خارج أرضه على الفيصلي 3-1 وعلى الفيحاء 2-1. كما تغلب على النصر 2-1 وتعادل 0-0 مع الفتح خلال سلسلة المباريات الخمس.

أبها والاتحاد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين يوم 3 مايو 2024، حين فاز أبها 3-1 على أرضه. وقبل ذلك، فاز الاتحاد 4-2 عندما أُقيمت المباراة على ملعبه في نوفمبر 2023. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز الاتحاد ثلاث مرات، وفاز أبها مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، مع تسجيل الاتحاد 13 هدفًا مقابل ستة أهداف لأبها.