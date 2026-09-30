كيفية الحصول على تذاكر آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي كولن: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه آينتراخت فرانكفورت فريق إف سي كولن يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت.

يمثل الناديان معقلين تقليديين لكرة القدم في ألمانيا، ويستقطبان جماهير شغوفة من منطقتي هيسه وشمال الراين وستفاليا. وقد أثبتت المواجهات الأخيرة بين الطرفين أنها تنافسية للغاية، وغالبًا ما انتهت بتعادلات محتدمة أو مباريات مثيرة وغزيرة الأهداف.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي كولن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي كويلن في البوندسليغا؟

تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي كولن على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت.

الدوري الألماني - الجولة 6 16 أكتوبر 2026 - 14:30 كومرتسبانك أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي كويلن في البوندسليغا؟

يعتمد شراء تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي كولن في البوندسليغا على ما إذا كنت تخطط للجلوس مع جماهير الفريق المضيف في دويتشه بنك بارك في فرانكفورت أو في قسم الجماهير الضيفة مع مشجعي إف سي كولن.

1. التذاكر الرسمية لجماهير صاحب الأرض (آينتراخت فرانكفورت)

أولوية أعضاء النادي: يضم آينتراخت فرانكفورت أكثر من 160,000 عضو، وتُطرح تذاكر المباريات أولًا للأعضاء الرسميين في النادي عبر بوابة التذاكر الرسمية. وفي المباريات ذات الطلب المرتفع، غالبًا ما تنفد التذاكر خلال مرحلة البيع المسبق هذه.

منصة إعادة البيع الرسمية (Ticketbörse): إذا نفدت تذاكر المباراة أو لم يكن البيع العام متاحًا، فإن الخيار الرسمي الأكثر أمانًا هو منصة Ticketbörse الخاصة بالنادي. ويعرض حاملو التذاكر الموسمية مقاعدهم غير المستخدمة هنا بأسعارها الاسمية القياسية. وهي متاحة مباشرة داخل متجر التذاكر الرسمي، ويتغير التوفر فيها باستمرار مع الاقتراب من يوم المباراة.

2. التذاكر الرسمية لجماهير الفريق الضيف (جماهير إف سي كولن)

حصة الفريق الضيف: إذا كنت تريد الجلوس في قسم الجماهير الضيفة، فتُوزَّع التذاكر مباشرة عبر خدمة التذاكر الرسمية الخاصة بإف سي كولن.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي كويلن في البوندسليغا؟

تختلف تكلفة تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي كولن في البوندسليغا على ملعب دويتشه بنك بارك بشكل كبير بحسب ما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية.

1. أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية (البيع الأساسي وTicketbörse)

عند الشراء مباشرة عبر البوابة الرسمية لآينتراخت فرانكفورت أو خدمة إعادة البيع الرسمية الخاصة به (Ticketbörse)، تلتزم الأسعار بشكل صارم بتسعير الفئات القياسي:

منطقة الوقوف (Stehplatz / Nordwestkurve): نحو 15 إلى 20 يورو

المقاعد القياسية (الفئات 3–5): نحو 30 إلى 60 يورو

الفئة 1 والمقاعد المميزة (المدرج الرئيسي والمقابل): نحو 65 إلى 90 يورو

خصومات الشباب / الفئات المخفضة: توفّر التذاكر المخفضة عمومًا خصمًا يتراوح بين 5 و15 يورو من أسعار البالغين العادية بحسب فئة المقعد.

2. أسعار التذاكر في السوق الثانوية

عندما تنفد الحصص الرسمية، تتذبذب أسعار التذاكر المعروضة على منصات التذاكر الثانوية StubHub بحسب حجم المعروض، وجودة المقاعد، والطلب على المباراة:

الأسعار الابتدائية: تبدأ عادة من نحو 95 إلى 100 يورو للمقاعد الأساسية في المدرجات العلوية أو مناطق الوقوف.

متوسط أسعار التذاكر: يتراوح عادة بين 150 و370 يورو للمقاعد المميزة ذات الرؤية الجانبية.

آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي كويلن في البوندسليغا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي كويلن

فاز آينتراخت فرانكفورت في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-1 على ماينتس في البوندسليغا، مع تسجيل كان أوزون هدفين. وقبل ذلك في هذه السلسلة، خسر فرانكفورت 7-0 أمام برينتفورد في مباراة ودية قبل الموسم، كما خسر 1-4 أمام أوجسبورج في الدوري. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل فرانكفورت 20 هدفًا واستقبل 16، وهو رقم يعكس قدراته الهجومية وهشاشته الدفاعية معًا.

فاز إف سي كولن في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 على أرضه أمام فيردر بريمن، بعد خسارته 1-4 أمام شتوتجارت في الدوري. كما تتضمن سلسلة كولن فوزًا 3-2 على هوفنهايم في البوندسليغا، وانتصارًا 2-1 على فورتسبورج في كأس ألمانيا. وسجل الفريق عشرة أهداف واستقبل عشرة أخرى خلال تلك المباريات الخمس.

آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي كويلن: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين يوم 5 أبريل 2026 في البوندسليغا، عندما تعادل فرانكفورت وكولن 2-2 على ملعب دويتشه بنك بارك. وقبل ذلك، فاز كولن 3-4 على أرضه في نوفمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في البوندسليغا، فاز كل فريق مرة واحدة، مع تسجيل تعادلين أيضًا، فيما تشمل انتصارات كولن الفوز 3-0 في فبراير 2023 والنتيجة 2-0 في فبراير 2024.