يواجه آينتراخت فرانكفورت فريق أوجسبورج يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت.

يتوجه إف سي أوجسبورج إلى فرانكفورت بعد نتائج متباينة في فترة ما قبل الموسم، وهو عازم على تحقيق الاستمرارية في مشواره المحلي. وأسفرت المواجهات الأخيرة بين الناديين عن مباريات متقاربة، من بينها تعادل 1-1 في آخر لقاء بينهما بالدوري في أبريل 2026.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

يستضيف آينتراخت فرانكفورت فريق أوجسبورج على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت، على أن تنطلق المباراة في الموعد المذكور أعلاه.

الدوري الألماني - الجولة 2 6 سبتمبر 2026 - 11:30 كومرتسبانك أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

لضمان الحصول على تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي أوجسبورج في الدوري الألماني على ملعب دويتشه بنك بارك، اتبع قنوات بيع التذاكر الرسمية الأساسية والثانوية التالية:

1. بوابة تذاكر آينتراخت فرانكفورت الرسمية (البيع الأساسي)

الموقع الرسمي: اشترِ التذاكر مباشرة عبر متجر تذاكر آينتراخت فرانكفورت الرسمي.

أولوية أعضاء النادي: يحصل الأعضاء الرسميون في آينتراخت فرانكفورت على أولوية الوصول خلال نافذة بيع مسبق مخصصة قبل طرح التذاكر للجمهور العام.

البيع العام: تُطرح أي تذاكر متبقية بعد البيع المسبق للأعضاء عبر الإنترنت للشراء العام.

2. قسم جماهير الفريق الضيف (مشجعو إف سي أوجسبورج)

متجر تذاكر إف سي أوجسبورج: يجب على الجماهير التي تدعم إف سي أوجسبورج في مدرج الزوار شراء التذاكر مباشرة عبر متجر تذاكر إف سي أوجسبورج الرسمي، حيث يحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على الأولوية أولًا.

3. إعادة البيع الرسمية والمنصات الثانوية

سوق إعادة البيع الرسمي (Eintracht Resale): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن لحاملي التذاكر الموسمية عرض مقاعدهم بشكل قانوني بالقيمة الاسمية عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي.

المنصات الثانوية: توفر منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub عروضًا إذا لم تكن التذاكر متاحة عبر البيع الأساسي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباريات آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني عادة من نحو 18 € إلى 24 € في مناطق الوقوف، وتصل إلى 50 € إلى 90 €+ في أقسام الجلوس، مع حصول أعضاء النادي الرسميين على أولوية الوصول إلى المبيعات الأساسية.

أسعار البيع الأساسي والتبادل الرسمي

تذاكر الوقوف (الطرح الأساسي): تبلغ تكلفة تذاكر الوقوف القياسية عادة نحو 18 € إلى 24 €.

تذاكر الجلوس (الطرح الأساسي): تتراوح فئات الجلوس بين 35 € و90 € بحسب الفئة والموقع.

تبادل تذاكر النادي: إذا نفدت التذاكر في البيع الأساسي، فإن حاملي التذاكر الموسمية الذين يعيدون بيع مقاعدهم على منصة تبادل التذاكر الرسمية للنادي يدرجونها بالقيمة الاسمية إضافة إلى رسوم معالجة بسيطة.

أسعار السوق الثانوية

على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار تذاكر الوقوف أو المقاعد في الطبقات العليا عادة من نحو 60 € إلى 75 €، بينما تتراوح أسعار المقاعد المميزة في وسط الملعب والطبقات السفلى عادة بين 100 € و250 €+ بحسب طلب السوق.

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آينتراخت فرانكفورت وأوجسبورج

يدخل آينتراخت فرانكفورت افتتاح الدوري الألماني بسجل في فترة ما قبل الموسم يتضمن أربعة انتصارات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 7-0 أمام برينتفورد يوم 15 أغسطس، وهي نتيجة أحدثت صدمة داخل النادي. وقبل ذلك، فاز فرانكفورت في ثلاث مباريات ودية متتالية، من بينها انتصار 5-1 على إف إس في فرانكفورت وفوز 2-0 على هال سيتي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فرانكفورت 11 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

أنهى أوجسبورج فترة ما قبل الموسم بتحقيق انتصارين وهزيمتين وتعادل واحد من خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 4-0 أمام ليدز يونايتد يوم 15 أغسطس. كما حقق فوزًا 3-2 على ساسولو واكتساحًا بنتيجة 15-0 أمام شواز خلال الفترة نفسها. وسجل أوجسبورج 21 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس واستقبل 11 هدفًا.

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1، عندما استضاف أوجسبورج فرانكفورت في الدوري الألماني يوم 25 أبريل 2026. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، يتفوق فرانكفورت بتحقيقه انتصارين مقابل لا شيء لأوجسبورج، فيما تكمل ثلاثة تعادلات السجل. وسجل فرانكفورت ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما سجل أوجسبورج خمسة أهداف.

ترتيب آينتراخت فرانكفورت وأوجسبورج

في جدول الدوري الألماني الحالي، يحتل أوجسبورج المركز الأول بينما يأتي آينتراخت فرانكفورت في المركز السادس.