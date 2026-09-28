تستضيف اليونان نظيرتها هولندا في مواجهة حاسمة ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب تومبا في ثيسالونيكي يوم 1 أكتوبر 2026. ويحمل المنتخبان إرثًا عريقًا في كرة القدم الأوروبية إلى هذه المباراة، ما يضمن أجواءً حماسية في يوم اللقاء.

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متى تنطلق مباراة اليونان ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة اليونان ضد هولندا على ملعب تومبا في ثيسالونيكي، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها الرسمي لاحقًا. راجع الناقل الإقليمي في منطقتك لمعرفة التوقيت الدقيق.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 Toumba Stadium

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اليونان ضد هولندا في دوري الأمم للرجال؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد اليوناني لكرة القدم، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات منتخب اليونان على أرضه. ويُعد الموقع الرسمي الوجهة الأولى للجماهير الباحثة عن تذاكر بالسعر الأساسي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Ticombo هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اليونان ضد هولندا في دوري الأمم للرجال؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة الاتحاد اليوناني لكرة القدم الرسمية عادة من €25 للمقاعد العامة، مع ارتفاع الأسعار بحسب موقع المقعد والفئة داخل ملعب تومبا.

أما على الأسواق الثانوية مثل Ticombo، فتبدأ الأسعار حاليًا من €65 بحسب توافر المقاعد والطلب الفوري في السوق.

اليونان ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى اليونان ضد هولندا

لم تحقق اليونان أي فوز في آخر خمس مباريات، إذ سجلت ثلاثة تعادلات وخسارتين خلال هذه السلسلة. وكانت آخر مبارياتها خسارة 0-1 أمام إيطاليا في مباراة ودية يوم 7 يونيو، كما تعادلت قبل ذلك 2-2 مع السويد. وفشلت اليونان في التسجيل في ثلاث من تلك المباريات الخمس، لكنها استقبلت ثلاثة أهداف فقط إجمالًا خلال هذه السلسلة.

فازت هولندا في ثلاث مباريات، وتعادلت في واحدة، وخسرت واحدة من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجها التعادل 1-1 مع المغرب في كأس العالم يوم 30 يونيو، وهي النتيجة التي أنهت مشوارها في البطولة. وقبل ذلك، فازت على السويد 5-1 وعلى تونس 3-1 في البطولة نفسها، كما تعادلت 2-2 مع اليابان. وسجلت هولندا 12 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

اليونان ضد هولندا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الطرفين في أكتوبر 2023، عندما خسرت اليونان 0-1 أمام هولندا في مباراة ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا في أثينا. وقبلها بشهر، كانت هولندا قد فازت 3-0 على أرضها في مباراة الإياب من الحملة التأهيلية نفسها. كما فازت هولندا 4-0 في مباراة ودية عام 2004، بينما حققت اليونان فوزًا 2-1 في مباراة ودية عام 2016 في أمستردام. وتتفوق هولندا في المواجهات المباشرة عبر اللقاءات الأربع المسجلة، بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لليونان.



