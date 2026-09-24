كيفية الحصول على تذاكر اليمن ضد قطر: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه اليمن منتخب قطر في مواجهة حاسمة ضمن المجموعة الثانية في كأس الخليج العربي السابعة والعشرين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 27 سبتمبر 2026. وتشهد هذه المباراة المهمة في المجموعة مواجهة بين منافسين إقليميين سعيًا لحصد نقاط حاسمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة اليمن وقطر في كأس الخليج؟

لا تتوفر حاليًا معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة اليمن وقطر. عُد مجددًا قبل موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

كأس الخليج - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 11:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اليمن وقطر؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتُعد المنصة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اليمن وقطر؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام الواقعة خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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اليمن ضد قطر في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة اليمن وقطر

يدخل اليمن المباراة بعدما قدّم مستوى ممتازًا في مبارياته الخمس الأخيرة، محققًا أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا من دون أي هزيمة. وكان الفريق غزيرًا تهديفيًا، إذ حقق فوزًا بنتيجة 9-0 على بروناي وانتصارًا 7-1 على بوتان، كما خرج بشباك نظيفة في ثلاث من تلك المباريات الخمس. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز 2-0 على لبنان في تصفيات كأس آسيا. وخلال المباريات الخمس، سجل اليمن 18 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا فقط.

في المقابل، عانى منتخب قطر من غياب الثبات في مبارياته الخمس الأخيرة، إذ اكتفى بتعادل واحد وتعرض لثلاث هزائم. وكانت آخر مبارياته خسارة 3-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم، كما خسر 6-0 أمام كندا في وقت سابق من البطولة. وتعادل قطر 1-1 مع سويسرا، وحسم التعادل السلبي مباراته الودية أمام السلفادور. وسجل الفريق هدفين واستقبل 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

اليمن ضد قطر: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في كأس الخليج 2019، حين فاز قطر على اليمن بنتيجة 6-0. وفرض قطر تفوقه على هذه المواجهة خلال آخر خمس مباريات، بعدما فاز أربع مرات مقابل تعادل واحد، فيما لم يحقق اليمن أي انتصار. وسجل قطر 15 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل هدفًا واحدًا فقط.



