تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مثيرة، إذ يستضيف عملاق الإمارات الوصل نظيره الأهلي السعودي. ويدخل الفريقان هذه القمة القارية بتاريخ عريق وكوكبة من المواهب، ما يعد بصراع قوي على أرض الملعب.

وقدمت المواجهات السابقة بين هذين القطبين من غرب آسيا كرة قدم درامية، ما جعل الطلب على التذاكر مرتفعًا للغاية بين الجماهير في مختلف أنحاء منطقة الخليج.

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متى تنطلق مباراة الوصل ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات بث رسمية لهذه المباراة. عُد مرة أخرى قبل انطلاق اللقاء للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر الوصل الإماراتي ضد الأهلي السعودي؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر البوابة الأساسية لبيع التذاكر الخاصة بالنادي المضيف، Platinumlist UAE. ويمكن للجماهير التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام عبر القناة الرسمية بمجرد فتح باب البيع.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على المواقع الرسمية، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. وتوفر السوق الثانوية خيارات للمشجعين الراغبين في الحضور بعد نفاد الحصة الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الوصل الإماراتي ضد الأهلي السعودي؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام، بينما قد تصل الفئات الأعلى طلبًا والأقرب إلى أرضية الملعب إلى 150 ريالًا سعوديًا أو أكثر.

وفي الأسواق الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر عادة من نحو 100 ريال سعودي بحسب فئة المقعد ومدى التوافر.

الوصل ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الوصل والأهلي

يدخل الوصل هذه المباراة بسجل متباين في مبارياته الخمس الأخيرة، إذ حقق انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين. وكانت أحدث نتائجه خسارة 2-1 أمام القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما خسر 1-0 أمام شباب الأهلي دبي في دوري الخليج العربي. وعلى الجانب الإيجابي، سجل خمسة أهداف في شباك خورفكان خلال الفوز 5-2، كما انتصر 3-0 خارج أرضه على كلباء، ما يظهر أنه يملك خطورة هجومية حقيقية عندما يكون في أفضل حالاته.

وتروي آخر خمس مباريات للأهلي قصة مشابهة من عدم الثبات. فقد فاز فريق بوسيتش مرتين وتعادل مرة وخسر مرتين، وكانت آخر مبارياته قد انتهت بخسارة 2-1 أمام ماميلودي صنداونز في كأس الإنتركونتيننتال. كما تعادل 1-1 مع باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتعرض لخسارة 3-2 أمام القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه حقق أيضًا فوزًا كبيرًا 5-0 على الرياض. وخلال مبارياته الخمس، سجل الأهلي 12 هدفًا، ما يؤكد فعاليته الهجومية.

الوصل ضد الأهلي: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

التقى الناديان مرة واحدة في سجل المواجهات المباشرة المتاح، وفاز الأهلي 2-0 خارج أرضه على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة في سبتمبر 2024. وتمنح هذه النتيجة الفريق السعودي أفضلية معنوية من المواجهة السابقة الوحيدة المسجلة، وسيكون الوصل مصممًا على تحقيق نتيجة مختلفة هذه المرة.







