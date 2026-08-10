يستضيف نادي الوحدة نظيره عجمان في مباراة مهمة ضمن دوري المحترفين الإماراتي على استاد آل نهيان. ويبحث الفريقان بشدة عن النقاط، ما يعد بمواجهة عالية المخاطر بين طموحات أبوظبي الساعية إلى اللقب وفريق عجمان الخطير.

GOAL تقدم لك كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر مباراة الوحدة ضد عجمان الآن، بما في ذلك موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل طريقة للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الوحدة ضد عجمان في دوري الخليج العربي؟

دوري أدنوك للمحترفين - الجولة 1 14 أغسطس 2026 - 12:45

كيف تشتري تذاكر مباراة الوحدة ضد عجمان في دوري الخليج العربي؟

يعد تأمين دخولك لمشاهدة نادي الوحدة أمام عجمان أمراً سهلاً عند استخدام بوابات التذاكر الرقمية الرسمية. وتُعد منصة Platinumlist الإلكترونية الأساسية لشراء تذاكر يوم المباراة، إذ توفر عملية دفع سلسة وموثوقة لجميع جماهير كرة القدم المحلية.

الشريك الرقمي الرسمي: Platinumlist هي المنصة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام والمقاعد المخصصة حسب الفئة.

شبابيك التذاكر في الموقع: رغم وجود عدد محدود من شبابيك التذاكر الفعلية في الملعب أيام المباريات، فإن الشراء عبر الإنترنت قبل الحدث يُنصح به بشدة لتجنب الطوابير الطويلة أو نفاد التذاكر المفاجئ.

رابط الشراء الأساسي: يمكنك تأمين دخولك مباشرة من خلال زيارة الصفحة الرسمية لتذاكر مباراة الوحدة ضد عجمان على Platinumlist.

يضمن الحجز عبر الإنترنت تسليم التذاكر على الهاتف المحمول فوراً، ما يتيح دخولاً رقمياً سلساً عبر مسح الهاتف الذكي عند بوابات الملعب الدوارة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الوحدة ضد عجمان في دوري الخليج العربي؟

يعد حضور مباراة في دوري المحترفين الإماراتي واحدة من أكثر التجارب الرياضية الحية سهولة وملاءمة من حيث التكلفة في المنطقة. وفي هذه المباراة، تظل أسعار الدخول العام ثابتة وفي متناول الجميع عبر مدرجات أصحاب الأرض والضيوف:

جماهير أصحاب الأرض (الأقسام S11–S14): 20.00 درهم إماراتي

جماهير الفريق الضيف (القسم S18): 20.00 درهم إماراتي

ومع تحديد جميع تذاكر الدخول العام بسعر 20.00 درهم إماراتي، تحصل الجماهير على قيمة رائعة بغض النظر عن المكان الذي تختار الجلوس فيه. وتنخفض التذاكر بسرعة، لذا يُنصح بحجز مقاعدك مبكراً على Platinumlist لضمان مكانك في المدرجات.

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