تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قارية من العيار الثقيل، إذ يلتقي العملاق السعودي الهلال مع شباب الأهلي الإماراتي على ملعب المملكة أرينا الحديث في الرياض. ويملك الطرفان عمقًا كبيرًا في التشكيلة ومجموعة من أبرز المواهب الدولية، ما يجعل هذه المباراة واحدة من أبرز مواجهات دور المجموعات.

GOAL جمعت كل التفاصيل الأساسية المتعلقة بموعد المباراة، وموقع الملعب، وتوافر التذاكر، حتى تتمكن من حجز مقعدك ومتابعة اللقاء مباشرة.

متى تنطلق مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوافر حاليًا معلومات بث رسمية لمباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي، لكن يُرجى العودة قبل موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الهلال ضد شباب الأهلي؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات الهلال على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر Webook، الشريك الرسمي الأساسي لبيع التذاكر للفعاليات الكروية الكبرى في المملكة أرينا وفي مختلف أنحاء السعودية. ويُنصح المشجعون بمتابعة منصة بيع التذاكر الأساسية عن كثب عند انطلاق مبيعات الدخول العام.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى البائع الرسمي الأساسي، فإن منصات بيع التذاكر الثانوية مثل Grintahub تمثل خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد شباب الأهلي؟

تختلف أسعار تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب فئة المقعد، وجودة الرؤية، وحجم الطلب على المباراة في المملكة أرينا.

على منصة التذاكر الرسمية Webook، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادي عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 50 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام خلف المرمى.

إذا نفدت الحصص الأساسية، فإن أسعار السوق ستتغير وفقًا لطلب الجماهير. وعلى المنصات الثانوية مثل Grintahub، تبدأ خيارات التذاكر من نحو 80 ريالًا سعوديًا لمقاعد الفئة العادية.

ولضمان الحصول على أرخص خيارات التذاكر، تحرك بسرعة فور طرح المبيعات العامة، أو استكشف الخيارات المدرجة على المنصات الثانوية قبل تقلص التوافر.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الهلال وشباب الأهلي دبي

يدخل الهلال هذه المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، مقابل هزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 2-1 على الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 15 سبتمبر. ومن أبرز نتائجه خلال تلك السلسلة اكتساح التعاون بنتيجة 6-0، رغم أنه خسر أمام نيوم SC بهدفين من دون رد. وخلال المباريات الخمس، سجل الهلال 13 هدفًا واستقبل أربعة.

حقق شباب الأهلي دبي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه فوزًا بنتيجة 1-0 على تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 14 سبتمبر. وتمثل الخسارة 3-1 أمام الجزيرة أدنى نقطة في تلك السلسلة، رغم أن الفوز على الوصل والظفرة أظهر قدرته على انتزاع النتائج. وسجل الفريق خمسة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

الهلال ضد شباب الأهلي دبي: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بالتعادل 0-0 عندما استضاف شباب الأهلي دبي الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة في فبراير 2026. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة، يملك الهلال السجل الأفضل بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لشباب الأهلي دبي. وسجل الهلال ثمانية أهداف في تلك المباريات، فيما سجل شباب الأهلي دبي ستة أهداف.



