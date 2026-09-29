يلتقي الهلال مع الفتح يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

تفوق الهلال تاريخيًا في المواجهات المباشرة الأخيرة أمام الفتح عبر منافسات الدوري والكأس. وستُقام المباراة على ملعب كينغدوم أرينا الحديث في الرياض، ما يمنح الهلال دفعة كبيرة باللعب أمام جماهيره.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الفتح، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي؟

تُقام مباراة الهلال ضد الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 12 31 أكتوبر 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيف تشتري تذاكر مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي؟

لشراء تذاكر مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي، يمكنك الاختيار من بين عدة خيارات أساسية وثانوية:

1. المنصات الرسمية الأساسية

المنصات الرسمية: تُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا. يمكنك التحقق من الموقع الرسمي للدوري السعودي ضمن قسم المباريات، أو البحث مباشرة عبر منصات WeBook، التي تعمل كشركاء رسميين لبيع التذاكر.

عضويات النادي: يوفّر الهلال عدة فئات لعضوية النادي، تتراوح من الخيارات الأساسية إلى المستويات الأعلى، وتمنح أولوية في شراء تذاكر المباريات التي تُقام على أرضه. ومع ذلك، فإن العضوية ليست مطلوبة بشكل إلزامي لشراء تذاكر مباراة واحدة.

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت بالكامل الخيارات الرسمية الخاصة بالنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات ثانوية لبيع التذاكر مثل GrintaHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع التذاكر لمباريات الدوري السعودي المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات الهلال على أرضه في الدوري السعودي عمومًا بحسب فئة المقاعد وحجم الطلب.

1. المنصات الرسمية الأساسية

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام القياسية عادة من حوالي 50 ريالًا سعوديًا للمقاعد في المستوى العلوي أو خلف المرمى. أما المقاعد ذات الرؤية الأفضل على جانبي المدرجات أو في المناطق الرئيسية المغطاة، فتكون أسعارها الأساسية أعلى.

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات الأساسية للنادي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض التذاكر وفقًا لطلب السوق بأسعار تبدأ من 50 إلى أكثر من 200 ريال سعودي ، بينما قد ترتفع أسعار المقاعد المميزة وخيارات الضيافة أو الأقسام الأعلى طلبًا بشكل أكبر بكثير.

الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الهلال والفتح

يدخل الهلال هذه المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، ولم يخسر سوى أمام نيوم SC في الدوري السعودي يوم 7 سبتمبر. وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبلت شباكه أربعة خلال تلك السلسلة، وكان الفوز 6-0 على التعاون هو الأداء الأكثر اكتساحًا. أما آخر نتائجه فكانت الفوز 2-1 على الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 15 سبتمبر.

وعانى الفتح من غياب الاستمرارية، إذ فشل في تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي، مكتفيًا بثلاثة تعادلات وهزيمتين. وتعادل 0-0 مع كل من التعاون والاتحاد قبل أن يخسر 1-2 أمام الدرعية ثم 4-2 أمام نيوم SC يوم 13 سبتمبر. وسجل الفريق ثلاثة أهداف فقط خلال تلك المباريات الخمس، بينما استقبلت شباكه سبعة أهداف.

الهلال ضد الفتح: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري السعودي يوم 14 مارس 2026، عندما فاز الهلال 1-0 خارج أرضه على الفتح. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة، يتفوق الهلال بوضوح بعدما حقق أربعة انتصارات مقابل انتصار واحد للفتح، كما سجل أيضًا فوزًا في الدوري بنتيجة 9-0 في يناير 2025 وانتصارًا 4-1 في كأس الملك في نوفمبر 2025.