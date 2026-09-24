يواجه الهلال فريق الخلود يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها.

وفي أحدث مباراة له في الدوري يوم 2 مايو 2026، حقق الهلال فوزًا مريحًا خارج أرضه بنتيجة 3-0 على ملعب نادي الحزم. وحسمت أهداف كريم بنزيمة، وماركوس ليوناردو، وركلة جزاء متأخرة من روبن نيفيز ذلك الانتصار الحاسم للهلال.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر الهلال ضد الحزم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة الهلال ضد الحزم يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

دوري روشن السعودي - الجولة 10 19 أكتوبر 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيفية شراء تذاكر الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين

لشراء تذاكر مباراة الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين، اتبع هذه الخيارات والخطوات الأساسية للشراء:

1. المنصات الرسمية الأساسية

منصة Webook: المنصة الرسمية الأساسية لبيع التذاكر للفعاليات والمباريات الكبرى في السعودية، بما في ذلك مباريات الدوري السعودي للمحترفين التي تُقام في الرياض.

تطبيق Blu Store: التطبيق الرسمي للهلال على الهواتف المحمولة، حيث تُطرح تذاكر المباريات على أرضه غالبًا بشكل حصري أولًا لأعضاء النادي قبل إتاحتها للجمهور العام.

2. سوق التذاكر الثانوية وإعادة البيع

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض كثيرًا تذاكر معاد بيعها، مع احتمال اختلاف الأسعار بحسب حجم الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

تتراوح أسعار تذاكر الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين عمومًا بين 50 ريالًا سعوديًا و1.500+ ريال سعودي، بحسب فئة المقاعد وموقعها في الملعب:

1. المنصات الرسمية الأساسية

الفئة 3 (خلف المرمى / المدرج العلوي): 50 ريالًا سعوديًا – 75 ريالًا سعوديًا

الفئة 2 (الزاوية / المدرج الجانبي العادي): 100 ريال سعودي – 150 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 (المدرج الرئيسي / المقاعد الجانبية السفلية): 200 ريال سعودي – 350 ريالًا سعوديًا

الضيافة المميزة / VIP: 500 ريال سعودي – 1.500+ ريال سعودي

2. أسعار السوق الثانوية

تتغير الأسعار على منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub وفقًا للتوافر والطلب وموقع المقعد كلما اقترب موعد المباراة.

الفئة 3 (إعادة بيع خلف المرمى / المدرج العلوي): 75 ريالًا سعوديًا – 120 ريالًا سعوديًا

الفئة 2 (إعادة بيع الزاوية / المدرج الجانبي): 150 ريالًا سعوديًا – 250 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 (إعادة بيع المدرج الرئيسي السفلي): 300 ريال سعودي – 550 ريالًا سعوديًا

إعادة بيع الضيافة المميزة وVIP: 600 ريال سعودي – 2.000+ ريال سعودي

الهلال ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الهلال ضد الحزم

فاز الهلال في أربع من آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، وكانت هزيمته الوحيدة بالخسارة 0-2 أمام نيوم يوم 7 سبتمبر. وقبل تلك الكبوة، كان قد تغلب على الشباب 2-0، واكتسح الأهلي 3-0، وفاز خارج أرضه على الخليج بنتيجة 5-1. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل 12 هدفًا واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف.

أسفرت آخر خمس مباريات للحزم في الدوري عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على التعاون يوم 8 سبتمبر، كما تعادل 1-1 مع الشباب. وسجل خمسة أهداف واستقبل ستة أهداف خلال تلك السلسلة.

الهلال ضد الحزم: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 2 مايو 2026، حين استضاف الحزم الهلال في الدوري السعودي للمحترفين وخسر 0-3. وقبل ذلك، فاز الهلال 3-0 على أرضه يوم 8 يناير 2026. وخلال آخر خمس مباريات مسجلة بين الناديين، فاز الهلال في جميعها، مسجلًا 19 هدفًا ومستقبلًا ثلاثة أهداف فقط.