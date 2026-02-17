يستضيف الهلال نظيره الاتحاد على ملعب المملكة أرينا في الرياض، في واحدة من أكثر مباريات موسم الدوري السعودي للمحترفين ترقبًا، وهي مواجهة تجمع بين اثنين من أكثر أندية البلاد تتويجًا وتحمل طابع الكلاسيكو الخاص بها. ويدخل الهلال هذه المواجهة وهو يتطلع إلى استعادة توازنه بعد إنهائه الموسم الماضي في مركز الوصيف، بينما يسافر الاتحاد، أقدم نادٍ في السعودية، إلى الرياض تحت قيادة المدرب الجديد ينس ويسينغ، سعيًا لإعادة البناء بعد حملة مخيبة للآمال.

وشهدت مواجهات الهلال والاتحاد بعضًا من أكثر المباريات رسوخًا في الذاكرة في كرة القدم السعودية على مر الأعوام، كما يملك الفريقان تشكيلتين قادرتين على تقديم أداء ممتع. ومع تعزّز الهلال بقدوم كريسينسيو سومرفيل في الصيف، واستمرار قدرة الاتحاد على الاعتماد على كريم بنزيما، فإن هذه المباراة تعد بجودة كبيرة على طرفي الملعب.

يقدم GOAL كل المعلومات التي تحتاجها لحجز تذاكر الهلال ضد الاتحاد الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تقام مباراة الهلال ضد الاتحاد؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الخميس 17 سبتمبر 2026 الهلال ضد الاتحاد المملكة أرينا، الرياض، السعودية التذاكر

تقام قمة الدوري السعودي للمحترفين هذه على ملعب الهلال في الرياض. وكما هو الحال مع معظم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قد يتم تعديل موعد انطلاق المباراة الدقيق مع اقتراب يومها لأسباب تتعلق بالبث، لذا تحقق من رابط التذاكر أعلاه للاطلاع على أحدث التفاصيل المؤكدة قبل السفر.

أين يمكن شراء تذاكر الهلال ضد الاتحاد؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر StubHub، الذي يدرج خيارات جلوس موثقة لمباراة الهلال ضد الاتحاد مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويتيح لك الشراء عبر الإنترنت تصفح الفئات المتاحة وحجز مقعدك دون الحاجة إلى الاعتماد على مستويات عضوية الأندية الرسمية أو انتظار فتح باب البيع العام.

وعادة ما تتوفر التذاكر الرسمية أيضًا عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وقنوات بيع التذاكر الخاصة بالهلال، لكن بالنسبة إلى مباراة بهذا الحجم، تجمع بين اثنين من أكثر أندية الدوري نجاحًا وجماهيرية، فإن الحصص الرسمية تنفد بسرعة كبيرة فور طرحها، وعادة قبل أسبوع أو أسبوعين من انطلاق المباراة. ويوصى بشدة بالحجز المسبق عبر السوق الثانوية للمشجعين الذين يريدون ضمان مقعد بدلًا من المجازفة بفوات الفرصة.

وبالنظر إلى الجودة الموجودة، من صفقات الهلال الصيفية إلى استمرار اعتماد الاتحاد على بنزيما، فمن المرجح أن تكون هذه القمة واحدة من أكثر تذاكر الموسم طلبًا، لذا يبقى الحجز المبكر الخيار الأكثر أمانًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال ضد الاتحاد؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية بشكل عام، رغم أن أسعار مباراة بهذه المكانة يُرجح أن تكون أعلى بكثير من متوسط الدوري.

وتبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين العادية عادة من نحو 50 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية. أما فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية فتتراوح عادة بين 250 ريالًا سعوديًا و1,500 ريال سعودي، بينما قد تتجاوز خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الطعام، 1,500 ريال سعودي في المباريات الكبيرة مثل هذه.

وفي السوق الثانوية، توفر أرخص التذاكر المتاحة لهذه المباراة أفضل نقطة دخول من حيث القيمة للمشجعين الذين يريدون فقط التواجد داخل المملكة أرينا لمشاهدة اثنين من أكبر أندية الكرة السعودية وجهًا لوجه. ونظرًا إلى مكانة الفريقين والتاريخ الكامن وراء هذه المباراة، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار سريعًا مع اقتراب موعد اللقاء، لذا فإن الحجز المبكر هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة الهلال ضد الاتحاد

أنهى الهلال، النادي الأكثر تتويجًا في آسيا برصيد 70 لقبًا كبيرًا، الموسم الماضي وصيفًا في الدوري السعودي للمحترفين رغم سلسلة لافتة من 24 مباراة من دون هزيمة في الدوري. ويواصل سيموني إنزاغي قيادة الفريق في هذا الموسم، بعدما عزز النادي صفوفه أكثر خلال الصيف بضم كريسينسيو سومرفيل قادمًا من وست هام، لينضم إلى مجموعة تضم بالفعل داروين نونيز وتيو هيرنانديز وجواو كانسيلو.

أما الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، فهو أقدم نادٍ رياضي في السعودية، وفاز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، كما يملك تاريخًا طويلًا من الألقاب المحلية الكبرى. وبعد موسم مضطرب شهد أكثر من تغيير واحد على مستوى الجهاز الفني، اتجه الاتحاد إلى ينس ويسينغ، المدرب الشاب القادم بعد التتويج بدوري أبطال آسيا الثاني مع غامبا أوساكا، من أجل قيادة إعادة البناء قبل هذا الموسم. ولا يزال كريم بنزيما النجم الأبرز في الفريق، وتمنح الرحلة إلى المملكة أرينا الاتحاد فرصة مبكرة لإثبات أن مشروع إعادة البناء يسير في الطريق الصحيح أمام واحد من أصعب المنافسين في الدوري.

البطولة: الدوري السعودي للمحترفين الفريق المضيف: الهلال الفريق الضيف: الاتحاد الملعب: المملكة أرينا، الرياض

ترقبوا مواجهة شديدة التنافس بين اثنين من القوى التقليدية في الكرة السعودية، أمام مدرجات مكتملة في أحد أكثر ملاعب الدوري حداثة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن المملكة أرينا

يعد المملكة أرينا ملعب الهلال منذ فبراير 2024، وهو أحد أكثر الملاعب حداثة وتطورًا تقنيًا في السعودية. ويقع الملعب في بوليفارد سيتي شمال غربي الرياض، ويتسع لما يصل إلى 30,000 متفرج في وضعية كرة القدم، ويتميز بسقف قابل للسحب إلى جانب شاشة فيديو رباعية الجوانب معلقة فوق دائرة المنتصف.

اسم الملعب: المملكة أرينا الموقع: بوليفارد سيتي، الرياض، السعودية النادي المستضيف: الهلال السعة: نحو 30,000 الأرضية: عشبية

بدأ تشييد المملكة أرينا في منتصف 2023، مع استثمار شركة المملكة القابضة في الملعب مقابل حقوق التسمية، وموافقة الهلال على اتخاذه مقرًا دائمًا له. وإلى جانب كرة القدم، يشكل الملعب أيضًا نقطة محورية في أجندة فعاليات موسم الرياض الشتوية، إذ يستضيف حفلات موسيقية وفعاليات كبرى أخرى على مدار العام. ويمكن للجماهير التي تحضر المباريات في المملكة أرينا توقع تجربة يوم مباراة متطورة للغاية، مع رؤية ممتازة ومرافق حديثة في مختلف أرجاء الملعب.