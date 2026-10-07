تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مثيرة في الجولة الثانية، إذ يستعد عملاق السعودية النصر لاستضافة بطل أوزبكستان نفتشي فرغانة على ملعب الأول بارك في الرياض.

بعد جولة افتتاحية حافلة، سيسعى كريستيانو رونالدو والنصر إلى العودة بقوة على أرضهما. ويصل نفتشي إلى الرياض بانضباط تكتيكي وجودة واضحة، ما يمهد لصدام يصعب التنبؤ به في صراع التفوق القاري.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل التي تحتاج إليها لشراء تذاكر المباراة وحجز مقعدك في المدرجات الآن.

متى تنطلق مباراة النصر ضد نفتشي فارغونا في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حالياً معلومات البث الرسمية لمباراة النصر ضد نفتشي فارغونا. عُد مرة أخرى مع اقتراب موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة في منطقتك.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر النصر ضد نفتشي؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر المنصة المستضيفة Webook.com. ويمكن لمشجعي كرة القدم التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام من خلال البوابة الرسمية فور بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. ويوفر السوق الثانوي وصولاً آمناً للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد بعد نفاد الدفعات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر النصر ضد نفتشي؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالاً سعودياً، فيما تصل أسعار المقاعد الأعلى فئة والأقرب إلى أرضية الملعب إلى شرائح سعرية أكبر.

وفي الأسواق الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 100 ريال سعودي بحسب فئة المقعد وحجم الطلب في الوقت الفعلي.

النصر ضد نفتشي فارغونا في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة النصر ونفتشي فارغونا

يدخل النصر هذه المباراة بسجل متباين مؤخراً، بعدما حقق انتصارين وتعادلاً واحداً وتعرض لخسارتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 4-0 أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي أكبر خسارة له في الموسم. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع الخليج في الدوري السعودي للمحترفين وفاز 2-1 على أبها. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل النصر سبعة أهداف واستقبل تسعة، وهو مردود يعكس هشاشة دفاعية يجب على بوستيكوغلو معالجتها.

يعيش نفتشي فارغونا فترة قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على لوكوموتيف طشقند في الدوري الأوزبكي، كما تغلب على القوة الجوية 1-0 في مباراته السابقة بدوري الأبطال. أما خسارته الوحيدة خلال هذه السلسلة فكانت سقوطاً كبيراً بنتيجة 6-2 أمام ناساف قرشي، لكنه رد بعد ذلك بانتصارين متتاليين. وسجل الفريق سبعة أهداف واستقبل ثمانية خلال المباريات الخمس.

النصر ضد نفتشي فارغونا: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات سابقة مسجلة بين النصر ونفتشي فارغونا في البيانات المتاحة. وستكون هذه المباراة أول لقاء بين الناديين.







