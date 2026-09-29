يلتقي النصر مع الخلود يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 على ملعب الأول بارك في الرياض.

يمتلك النصر الأفضلية التاريخية في هذه المواجهة، بعدما فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة من آخر أربع مواجهات بينهما في جميع المسابقات. وأقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في يناير 2026، وانتهت بفوز مريح للنصر خارج أرضه بنتيجة 3-0.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة النصر ضد الخلود، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي؟

تقام مباراة النصر ضد الخلود على ملعب الأول بارك في الرياض، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 12 29 أكتوبر 2026 - 14:00 الأول بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي

عند البحث عن شراء تذاكر مباراة الدوري السعودي المقبلة بين النصر والخلود على ملعب الأول بارك، تتوفر عدة خيارات أساسية وثانوية:

1. المنصات الرسمية الأساسية

المنصات الرسمية للنادي والدوري: يمكن عادة شراء التذاكر مباشرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر النصر (Victory Arena) أو الصفحة الرسمية لمباريات الدوري السعودي.

العضويات الموسمية: بالنسبة للجماهير التي تخطط لحضور عدة مباريات خلال الموسم، يوفّر النصر خيارات عضوية موسمية تضمن حجز المقاعد لجميع المباريات على أرضه.

2. منصات السوق الثانوية للتذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت تمامًا خيارات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر ضد الخلود في الدوري السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري السعودي بين النصر والخلود بشكل كبير بحسب ما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو من خلال منصات إعادة البيع الثانوية:

1. المنصات الرسمية الأساسية

التذاكر الرسمية الأساسية: يمكن أن تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية التي تُشترى مباشرة عبر البوابات الرسمية للفريق من 15 ريالًا سعوديًا لفئات الجلوس الأساسية.

المقاعد العادية ومقاعد الفئات: تتراوح أسعار التذاكر الأساسية العادية ومقاعد الفئات ذات المستوى الأدنى عادة بين 37 ريالًا سعوديًا و150 ريالًا سعوديًا بحسب الموقع الدقيق داخل ملعب الأول بارك.

2. منصات السوق الثانوية للتذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض تذاكر بناءً على طلب السوق تبدأ من 35 ريالًا سعوديًا إلى 250 ريالًا سعوديًا ، بينما قد ترتفع أسعار المقاعد المميزة أو خيارات الضيافة أو الأقسام ذات الطلب المرتفع بشكل أكبر بكثير.

النصر ضد الخلود في الدوري السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة النصر والخلود

يدخل النصر هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مواجهة له بخسارة ثقيلة 4-0 أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي النتيجة التي جاءت بعد تعادل 1-1 مع الخليج في الدوري. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فريق بوستيكوجلو سبعة أهداف، لكنه استقبل تسعة، وهو رقم يعكس الهشاشة الدفاعية التي ظهرت هذا الموسم.

يصل الخلود في وضع أفضل، بعدما فاز في اثنتين من آخر خمس مباريات مع تعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-0 أمام الرياض، لكنه قبل ذلك تغلب على الشباب 2-1 وحقق فوزًا 3-1 على الأهلي في وقت سابق من هذه السلسلة. وسجل فريق باكنغهام سبعة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس، وهي أرقام تشير إلى فريق منفتح وتنافسي أكثر من كونه وحدة دفاعية.

النصر ضد الخلود: سجل المواجهات المباشرة الأخير

التقى الناديان مؤخرًا في يناير 2026، حين استضاف الخلود فريق النصر وخسر 3-0. وفرض النصر هيمنته على هذه المواجهة خلال آخر أربع مباريات مسجلة، بعدما فاز في ثلاث وتعادل في واحدة، وكان ذلك التعادل المثير 3-3 على ملعب الخلود في أكتوبر 2024 المناسبة الوحيدة التي خرج فيها الضيوف بنقاط أمامه. ويبلغ مجموع الأهداف عبر تلك المباريات الأربع 11 هدفًا للنصر مقابل أربعة للخلود، ما يؤكد الفارق التاريخي بين الفريقين في هذه المواجهة.