كيفية الحصول على تذاكر القادسية ضد الفيحاء: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي القادسية مع الفيحاء يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

يمتلك القادسية الأفضلية في المواجهات المباشرة الأخيرة، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات أمام الفيحاء. وحقق القادسية فوزًا بنتيجة 2-1 في آخر مواجهة خارج أرضه أمام الفيحاء في مايو 2026.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة القادسية ضد الفيحاء، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة القادسية ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة القادسية ضد الفيحاء على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 13 5 نوفمبر 2026 - 12:00 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة القادسية ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين؟

لشراء تذاكر مباراة القادسية ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين، لديك بعض الخيارات الرئيسية:

1. القنوات الرسمية للنادي

القنوات الرسمية للنادي: يمكنك الاطلاع على المواقع الرسمية أو بوابات التذاكر الخاصة بنادي القادسية أو الدوري السعودي للمحترفين لمعرفة الطرح الأساسي للتذاكر، والأسعار الرسمية، ومدى توافرها مباشرة عبر شباك التذاكر.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت الخيارات الرسمية للنادي بالكامل، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات بيع التذاكر الثانوية مثل Ticombo . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة القادسية ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين بحسب ما إذا كنت ستشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام / المقاعد العادية: من 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا، مع خضوع جزء من سعة المدرجات السفلية في الملعب غالبًا للتنظيم أو وضع سقف لها عند فئات دخول أقل.

الفئة 1 / المقاعد المميزة: من 100 ريال سعودي إلى 250 ريالًا سعوديًا للمقاعد المفضلة على جانبي الملعب أو في المواقع الوسطية.

باقات كبار الشخصيات / الضيافة: من 500 ريال سعودي إلى 1,500+ ريال سعودي مقابل دخول الصالات ومقاعد مميزة في الملعب.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تعرض التذاكر بناءً على طلب السوق:

الفئة 2 / خلف المرمى: من 150 ريالًا سعوديًا إلى 300 ريال سعودي بحسب مستوى الطلب الحالي في السوق.

الفئة 1 / المقاعد الجانبية: من 350 ريالًا سعوديًا إلى 750 ريالًا سعوديًا للعروض الثانوية الأعلى طلبًا.

مقصورات كبار الشخصيات والضيافة: من 1,200 ريال سعودي إلى 3,000+ ريال سعودي لباقات الضيافة المميزة المعاد بيعها.

القادسية ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

القادسية ضد الفيحاء: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى أحدث لقاء بين الناديين بفوز القادسية 1-2 على ملعب الفيحاء في مايو 2026. وقبل ذلك، فرض القادسية سيطرته بشكل أكبر، وفاز 5-0 على أرضه في يناير 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز القادسية أربع مرات مقابل مرة واحدة للفيحاء، وجاء انتصار الضيوف الوحيد في أبريل 2025.



