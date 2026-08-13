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دوري روشن السعودي
team-logoالقادسية
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
team-logoالاتفاق
Book Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر القادسية ضد الاتفاق: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
القادسية
الاتفاق

القادسية يواجه الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.. إليك كيفية حجز تذاكرك

تترقب جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط بحماس مواجهة ديربي الشرقية المرتقبة. وتُعد مباراة الاتفاق ضد القادسية واحدة من أبرز مباريات موسم 2026/27 في الدوري السعودي للمحترفين، ويمكنك تحقيق حلمك بحضور كرة القدم السعودية عبر حجز مقاعدك اليوم.

دع GOAL يصحبك عبر كل معلومات التذاكر الأساسية التي تحتاج إليها لحجز تذاكر مباراة الاتفاق ضد القادسية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة القادسية ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 7
مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

كيفية شراء تذاكر مباراة القادسية ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

لشراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" ضمن تبويب "المباريات". وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية.

تُقام الجولات عادة على مدار ثلاثة أيام، وتُلعب معظمها من الخميس إلى السبت تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت)، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

يمكن للجماهير أيضًا حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، الشريك الرسمي لبيع التذاكر في الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم أن البوابة الرسمية للدوري هي الطريقة الأكثر أمانًا أمام المشجعين لشراء تذاكر الاتفاق، فإن الراغبين في حضور المباراة قد يفكرون أيضًا في مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo، التي توفر خيارات مقاعد موثقة وعملية حجز إلكترونية سهلة لهذه المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

يمكنك عادة الحصول على تذكرة أساسية لمباراة في الدوري السعودي للمحترفين مقابل 50 إلى 100 ريال سعودي، ما يجعل الحضور مناسبًا من حيث التكلفة للمسافرين الأفراد أو مجموعات المشجعين أو العائلات الشغوفة بكرة القدم.

لكن الفعاليات البارزة، مثل ديربي الشرقية أو عندما يستضيف الاتفاق الهلال أو النصر، تكون أكثر تكلفة، خاصة في مناطق المشاهدة المميزة.

توجد أيضًا خيارات إعادة بيع ثانوية لشراء تذاكر الدوري السعودي للمحترفين، مثل Ticombo، حيث تمثل أرخص التذاكر المتاحة لهذه المباراة أفضل نقطة دخول من حيث القيمة للمشجعين الراغبين في الحضور. وقد تتقلب الأسعار هناك، ارتفاعًا أو انخفاضًا عن السعر الرسمي للتذكرة، بحسب المباراة ومدى قرب موعدها.

القادسية ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى القادسية والاتفاق

القادسية

القادسية - المستوى

الاتحاد
خ0-1
نيوم
ف0-2
الفيصلي
ف3-1
الدرعية
ف0-2
الأهلي
ف3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الاتفاق

الاتفاق - المستوى

الفتح
ف0-1
النصر
خ2-3
الدرعية
خ0-3
أبها
ف0-1
الفيصلي
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

القادسية ضد الاتفاق: سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

القادسيةتعادلالاتفاق
3
1
1
دوري روشن السعودي
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الاتفاق
الاتفاق
3
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القادسية
القادسية
2
انتهت
دوري روشن السعودي
القادسية badge
القادسية
القادسية
4
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الاتفاق
الاتفاق
0
انتهت
دوري روشن السعودي
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القادسية
القادسية
1
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
0
القادسية badge
القادسية
القادسية
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
القادسية badge
القادسية
القادسية
3
انتهت
12الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب القادسية والاتفاق

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
7601235+1818
ف
خ
ف
ف
ف
2
الاتحادالاتحادالاتحاد
7520126+617
ف
ف
ف
ت
ف
3
النصرالنصرالنصر
7511167+916
ت
ف
خ
ف
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
7511168+816
ت
ف
ف
ف
ف
5
نيومنيومنيوم
7502136+715
ف
ف
ف
خ
خ
6
الأهليالأهليالأهلي
74031610+612
ف
خ
ف
خ
خ
7
الخلودالخلودالخلود
73311210+212
خ
ف
ت
ف
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
732275+211
ت
ف
خ
ف
ت
9
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
73221111011
ت
ت
ف
خ
خ
10
الحزمالحزمالحزم
722379-28
خ
ف
ت
ت
خ
11
الرياضالرياضالرياض
7223816-88
ف
ت
خ
ف
ت
12
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
7133711-46
ت
خ
ت
ف
ت
13
الخليجالخليجالخليج
7052310-75
ت
ت
خ
خ
ت
14
الشبابالشبابالشباب
7043611-54
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفتحالفتحالفتح
7034411-73
خ
خ
ت
ت
ت
16
الفيصليالفيصليالفيصلي
7034513-83
خ
ت
ت
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
7034312-93
خ
خ
ت
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
7025513-82
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط


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