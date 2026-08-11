يستضيف القادسية نظيره الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد، في مواجهة تعكس كثيرًا من ملامح ميزان القوى الحالي في كرة القدم السعودية. القادسية، الذي يخوض فقط موسمه الثاني على الإطلاق في دوري المحترفين، أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بشكل لافت تحت قيادة بريندان رودجرز، وحجز مقعده في دوري أبطال آسيا للنخبة، بل وتغلب أيضًا على النصر، الذي تُوج لاحقًا باللقب، بنتيجة 3-1 خلال المشوار. وعلى النقيض، عاش الاتحاد حملة صعبة انتهت باحتلاله المركز الخامس ورحيل سيرجيو كونسيساو، ما يترك المدرب الجديد ينس فيسينغ أمام مهمة إعادة النادي إلى المستوى الذي يفرضه تاريخه.

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متى تنطلق مباراة القادسية ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 2 21 أغسطس 2026 - 14:00 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة القادسية ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يوفّر خيارات جلوس موثقة لمباراة القادسية ضد الاتحاد مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام آمن للدفع. الشراء عبر Ticombo يتيح لك تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نافذة الطرح العام.

ومع الارتفاع السريع في أسهم القادسية بعد إنهائه الموسم الماضي في المركز الرابع، واستمرار الاتحاد كأحد أكثر الفرق حصولًا على الدعم الجماهيري خارج أرضه في الدوري، فمن المتوقع أن يكون الإقبال على هذه المباراة أكبر من المعتاد بالنسبة لمواجهة مبكرة من الموسم بين فريقين من وسط الجدول. وعادة ما تُطرح التذاكر الرسمية عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الخاصة بكل نادٍ قبل موعد انطلاق اللقاء بنحو 10 إلى 14 يومًا، لذا فإن الحجز مبكرًا عبر Ticombo يعد وسيلة مناسبة لضمان مقعدك.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين الاعتيادية عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.

تتراوح فئات المقاعد المميزة والجانية عادة بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.

قد تتجاوز خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وتقديم المأكولات، 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع أي مباراة يكون أحد أطرافها من الأندية السعودية التقليدية الكبرى، قد ترتفع الأسعار كلما اقترب موعد اللقاء، لذا فإن الحجز مبكرًا عبر Ticombo هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

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