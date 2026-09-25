يلتقي الفيصلي مع النصر يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

يمتلك النصر أفضلية تاريخية واضحة في هذه المواجهة، بعدما فاز في 13 مباراة من أصل 27 مواجهة سابقة جمعته بالفيصلي. ويدخل الفيصلي المباراة ساعيًا إلى قلب نتائجه الأخيرة السيئة، بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات له في الدوري، بتعادله في ثلاث وخسارته في اثنتين.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة الفيصلي ضد النصر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الفيصلي ضد النصر في الدوري السعودي؟

يستضيف الفيصلي نظيره النصر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 11 23 أكتوبر 2026 - 09:30 مدينة المجمعة الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة الفيصلي ضد النصر في الدوري السعودي؟

تشمل خيارات شراء تذاكر مباراة الفيصلي ضد النصر في الدوري السعودي ما يلي:

1. المنصة الرسمية للدوري (webook.com / تطبيق Webook)

المنصة الأساسية والرسمية لتذاكر مباريات الدوري السعودي. وعادة ما تُطرح التذاكر قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

إذا نفدت المقاعد الرسمية، فتفقّد منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub حيث يعرض المشجعون التذاكر الفائضة لديهم، ثم اختر فئتك وأكمل عملية الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفيصلي ضد النصر في الدوري السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الفيصلي ضد النصر في الدوري السعودي بحسب فئة التذكرة والمنصة:

1. التذاكر الرسمية العامة (Webook)

تبدأ أسعار التذاكر العامة العادية عبر القنوات الرسمية عادة من 20 إلى 35 ريالًا سعوديًا لمقاعد الفئة العادية، وتصل إلى 50 إلى 100 ريال سعودي لمقاعد الدرجة المميزة على جانبي الملعب.

2. فئات VIP والضيافة

تتراوح أسعار مقاعد الصناديق الذهبية والبلاتينية وVIP بين 300 و1,500+ ريال سعودي ، بحسب إمكانية دخول الصالات وقرب المقاعد من أرضية الملعب.

3. منصات بيع التذاكر الثانوية

على المنصات الثانوية مثل GrintaHub ، تبدأ أسعار إعادة البيع عمومًا من نحو 800 إلى 1,200+ ريال سعودي بسبب الطلب على مباريات النصر الكبيرة.

الفيصلي ضد النصر في الدوري السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الفيصلي والنصر

فشل الفيصلي في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي، بعدما سجل ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وانتهت آخر مباراة له بخسارة 1-3 أمام الاتحاد، كما تعادل في مباراتين متتاليتين أمام الاتفاق والحزم من دون تسجيل أي هدف. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل الفريق أربعة أهداف فقط واستقبلت شباكه سبعة، وكان التعادل السلبي أمام الاتفاق هو المباراة الوحيدة التي خرج فيها بشباك نظيفة.

أما نتائج النصر الأخيرة فتُظهر فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت أثقل نتائجه الخسارة 4-0 أمام العين في منافسة قارية، لكنه تغلب على أبها 2-1 في الدوري، وسبق له أن فاز على التعاون بالنتيجة نفسها. وسجل الفريق سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة، وهو سجل دفاعي سيقلق بوستيكوغلو أثناء تحضيره لفريقه.

الفيصلي ضد النصر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في يناير 2022، عندما خرج النصر فائزًا بنتيجة 4-0 على أرضه في الدوري السعودي. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مسجلة، فرض النصر أفضليته عمومًا، رغم أن الفيصلي حقق فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 في أغسطس 2021، كما فاز أيضًا 1-0 في مباراة بكأس الملك في العام نفسه. وسجل النصر 16 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس مقابل سبعة أهداف للفيصلي.