كيفية الحصول على تذاكر الفيصلي ضد الدرعية: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي الفيصلي مع الدرعية يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

يدخل الفيصلي هذه المواجهة ساعيًا إلى تحسين مستواه الأخير في الدوري، بعدما حصد تعادلين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. في المقابل، يعيش الدرعية فترة أفضل نسبيًا، بعدما سجل انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة فقط في آخر خمس مباريات.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة الفيصلي ضد الدرعية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الفيصلي ضد الدرعية في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة الفيصلي ضد الدرعية على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة يوم الخميس 5 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 13 5 نوفمبر 2026 - 12:00 مدينة المجمعة الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة الفيصلي ضد الدرعية في الدوري السعودي للمحترفين؟

للحصول على تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الفيصلي والدرعية، يمكنك استكشاف عدة خيارات شائعة للتذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: تحقق من بوابات التذاكر أو المواقع الرسمية لنادي الفيصلي أو الدوري السعودي للمحترفين، حيث تُطرح عادةً التذاكر الأساسية بالسعر الرسمي مباشرةً للجماهير.

2. منصات سوق التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت الخيارات الرسمية للنادي بالكامل، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفيصلي ضد الدرعية في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الفيصلي والدرعية بحسب ما إذا كنت تشتري عبر القنوات الرسمية الأساسية للنادي أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية.

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام / المقاعد القياسية: من 10 إلى 30 ريالًا سعوديًا (تضع لوائح الدوري حدًا أقصى لجزء من سعة الملعب ضمن فئات أساسية منخفضة السعر).

مقاعد الفئة المتوسطة وعلى جانبي الملعب: من 35 إلى 100 ريال سعودي للمقاعد ذات الرؤية الجانبية المثالية أو المواقع المركزية المطلة على أرضية الملعب.

الضيافة المميزة وVIP: من 100 إلى 350+ ريالًا سعوديًا بحسب قطاع الملعب وما تتضمنه باقات الضيافة.

2. منصات سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات الأساسية للنادي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تعرض التذاكر وفقًا لطلب السوق:

إعادة بيع التذاكر القياسية / الفئة العلوية: من 75 إلى 200+ ريال سعودي بحسب طلب السوق وتوافر التذاكر على المنصة.

إعادة بيع المقاعد على جانبي الملعب والمقاعد المميزة: من 200 إلى 500+ ريال سعودي للعروض الثانوية العادية.

إعادة بيع الضيافة المميزة / VIP في المباريات عالية الطلب:من 500 إلى 1,800+ ريال سعودي لعمليات الشراء المتأخرة أو تكوينات المقاعد النادرة عند نفاد الحصص الأساسية.

الفيصلي ضد الدرعية في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الفيصلي والدرعية

لم يحقق الفيصلي أي فوز في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، إذ تعادل مرتين وخسر ثلاث مرات خلال تلك السلسلة. وانتهت أحدث مبارياته بخسارة 1-3 أمام الاتحاد، كما خسر أيضًا 3-1 أمام القادسية في وقت سابق من هذه السلسلة. وانتهت ثلاث من المباريات الخمس من دون أهداف، وسجل الفريق هدفين فقط واستقبلت شباكه خمسة أهداف عبر المباريات الخمس.

حقق الدرعية انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 مع أبها، بينما برز ضمن هذه السلسلة فوزه خارج أرضه 1-2 على الفتح وانتصاره 3-0 على الاتفاق. وسجل الفريق سبعة أهداف واستقبل ثلاثة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

الفيصلي ضد الدرعية: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات مواجهات مباشرة عن اللقاءات السابقة بين الفيصلي والدرعية. وسيتم تحديث هذا القسم إذا أصبحت السجلات التاريخية للمباريات متاحة.