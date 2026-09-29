كيفية الحصول على تذاكر الفيحاء ضد الفيصلي: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه الفيحاء نظيره الفيصلي يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

غالبًا ما اتسمت المواجهات السابقة بين هذين الناديين بالتقارب الشديد، مع تعادلات لافتة وصراعات محتدمة على أرض الملعب. ويرى الطرفان في هذه المباراة، التي تقام في منتصف الموسم، فرصة مهمة لحصد ثلاث نقاط ثمينة والتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة الفيحاء والفيصلي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الفيحاء والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة الفيحاء والفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 12 31 أكتوبر 2026 - 10:55 مدينة المجمعة الرياضية

كيفية شراء تذاكر مباراة الفيحاء والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

يمكن عادةً الحصول على تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بما في ذلك مواجهات الفيحاء والفيصلي، عبر عدة طرق شائعة:

1. المنصات الرسمية الأساسية

القنوات الرسمية للأندية: تحقق من المواقع الرسمية أو بوابات التذاكر الخاصة بنادي الفيحاء أو النادي المستضيف لشراء التذاكر مباشرة من المصدر فور طرحها للبيع.

المنصات الرسمية: تُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا. يمكنك التحقق من الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين ضمن قسم المباريات، أو البحث مباشرة عبر منصات WeBook التي تعمل كشركاء رسميين لبيع التذاكر.

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت تمامًا الخيارات الرسمية الخاصة بالنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفيحاء والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين مثل مباراة الفيحاء والفيصلي بحسب ما إذا كنت ستشتريها عبر القنوات الرسمية الأساسية أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية:

1. المنصات الرسمية الأساسية

المقاعد المنظمة وذات السقف المحدد: وفقًا لقواعد الدوري، يتم تحديد سعر 30 بالمئة من سعة الملعب عند 30 ريالًا سعوديًا أو أقل ، مع حد أدنى في الدوري يبلغ 10 ريالات سعودية .

مقاعد الدخول العام / المقاعد القياسية: تتراوح عادة بين 35 ريالًا سعوديًا و100 ريال سعودي .

المقاعد المميزة / المدرج الرئيسي: تتراوح عادة بين 100 ريال سعودي و350 ريالًا سعوديًا بحسب الفئة المحددة.

باقات كبار الشخصيات / الضيافة: قد تتراوح بين 500 ريال سعودي و1,500+ ريال سعودي .

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات الأساسية للأندية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض التذاكر بناءً على طلب السوق بدءًا من 200 ريال سعودي إلى 500+ ريال سعودي ، بينما قد ترتفع أسعار المقاعد المميزة وخيارات الضيافة أو الأقسام ذات الطلب المرتفع إلى مستويات أعلى بكثير.

الفيحاء ضد الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الفيحاء والفيصلي

يدخل الفيحاء هذه المباراة بعدما حقق في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، مسجلًا ثمانية أهداف ومستقبلًا خمسة أهداف خلال تلك الفترة. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 مع الشباب، كما تعادل أيضًا 0-0 مع التعاون في وقت سابق من هذه السلسلة. وجاء الفوز الوحيد أمام أبها بنتيجة 3-2، لكنه خسر 2-1 أمام الاتحاد.

أما الفيصلي فيصل وهو في وضع أسوأ، إذ لم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات له في الدوري، واكتفى بتعادلين وثلاث هزائم. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 1-3 أمام الاتحاد، كما تلقى هزيمة أخرى بنتيجة 3-1 أمام القادسية. وجاء التعادلان أمام الاتفاق والحزم، وانتهيا كلاهما بنتيجة 0-0، بينما سجل الفريق هدفين فقط في المباريات الخمس.

الفيحاء والفيصلي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل 0-0 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في فبراير 2022. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز الفيصلي مرتين مقابل فوز واحد للفيحاء، بينما انتهت مباراتان بالتعادل. وتبادل الفريقان تسجيل 12 هدفًا خلال تلك المواجهات الخمس، وكانت النتيجة الأكثر إثارة فوز الفيصلي 4-3 على أرض الفيحاء في أبريل 2019.