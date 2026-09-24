كيفية الحصول على تذاكر الفيحاء ضد الأهلي: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه الفيحاء نظيره الأهلي يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين يوم 8 أبريل 2026، انتهى اللقاء بالتعادل 1-1 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وسجل إيفان توني وجايسون هدفي المباراة. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما، حافظ الأهلي على سجله الخالي من الهزائم أمام الفيحاء، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين.

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متى تنطلق مباراة الفيحاء ضد الأهلي في الدوري السعودي؟

تنطلق مباراة الفيحاء ضد الأهلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 10 19 أكتوبر 2026 - 11:05 مدينة المجمعة الرياضية

كيفية شراء تذاكر مباراة الفيحاء ضد الأهلي في الدوري السعودي

يمكن شراء تذاكر مباراة الدوري السعودي بين الفيحاء والأهلي من خلال قنوات بيع التذاكر الرسمية الأساسية، وكذلك عبر منصات إعادة بيع التذاكر.

1. منصة بيع التذاكر الرسمية الأساسية (Webook)

زر المنصة الرسمية: توجّه إلى Webook أو انتقل مباشرة عبر موقع الدوري السعودي ضمن قسم المباريات / جدول المباريات والتذاكر.

2. المنصات الثانوية وإعادة البيع

إذا نفدت التذاكر الأساسية عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض تذاكر معاد بيعها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفيحاء ضد الأهلي في الدوري السعودي؟

لم يتم حتى الآن تحديد أسعار التذاكر الرسمية لمباراة الفيحاء ضد الأهلي في تفاصيل الطرح. ومع ذلك، فإن أسعار تذاكر الدوري السعودي عادة ما تأتي ضمن هذه الفئات:

الفئة 3 / خلف المرمى (دخول عام): حوالي 20 إلى 50 ريالًا سعوديًا

الفئتان 2 و1 (المدرج الجانبي العادي / المميز): حوالي 50 إلى 150 ريالًا سعوديًا

باقات كبار الشخصيات / الضيافة: حوالي 500 إلى 1,500+ ريال سعودي

وعلى منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub، تأتي أسعار تذاكر مباراة النصر ضد نيوم SC بهامش أعلى بحسب الطلب وموقع المقعد:

الفئة 3 / خلف المرمى (دخول عام) : حوالي 150 إلى 300 ريال سعودي

الفئتان 2 و1 (المدرج الجانبي / المميز): حوالي 300 إلى 650 ريالًا سعوديًا

باقات كبار الشخصيات / الضيافة: حوالي 800 إلى 1,800+ ريال سعودي

الفيحاء ضد الأهلي في الدوري السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الفيحاء والأهلي

حقق الفيحاء فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-1 أمام الاتحاد، وقبلها تعادل 2-2 مع الخلود. أما فوزه الوحيد خلال هذه السلسلة فجاء أمام أبها بنتيجة 3-2، كما تعادل الفريق 0-0 مع التعاون وخسر 3-0 أمام الهلال. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الفيحاء ستة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

أسفرت آخر خمس مباريات للأهلي عن انتصارين وثلاث هزائم. وفاز على الرياض 5-0 وعلى أوكلاند FC بنتيجة 1-0 في كأس القارات للأندية FIFA، لكنه خسر أمام القادسية (3-2)، والهلال (3-0)، والخلود (3-1). وسجل الفريق تسعة أهداف خلال تلك الفترة، لكنه استقبل تسعة أيضًا، مع بروز الاستقرار الدفاعي كأحد مصادر القلق الواضحة.

الفيحاء ضد الأهلي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1، وأُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في أبريل 2026 ضمن الدوري السعودي. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز الأهلي ثلاث مرات، مع تعادل واحد ومباراة أخرى لم تسفر بعد عن فائز للفيحاء. وتشمل انتصارات الأهلي الفوز 5-0 في أبريل 2025 والانتصار 2-0 في ديسمبر 2025، مع تسجيل فريق جدة تسعة أهداف مقابل هدفين للفيحاء عبر تلك المواجهات الخمس.