كيفية الحصول على تذاكر الفتح ضد الرياض: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه الفتح نظيره الرياض يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الهفوف.

أقيمت آخر مواجهة بينهما في الدوري يوم 10 مايو 2026، حين حقق الرياض فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 على أرضه. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة بين الفريقين في جميع المسابقات، يتفوق الفتح بثلاثة انتصارات مقابل فوزين للرياض.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة الفتح ضد الرياض، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الفتح ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة الفتح ضد الرياض على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الهفوف، يوم الخميس 5 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 13 5 نوفمبر 2026 - 12:00 ميدان تمويل الأولى

كيف تشتري تذاكر مباراة الفتح ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الفتح والرياض، يمكنك استكشاف عدة خيارات مختلفة للحصول على التذاكر بحسب تفضيلك:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك التحقق من المواقع الرسمية أو بوابات التذاكر الخاصة بالفتح، باعتباره الفريق المضيف الذي يلعب على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، للحصول على الطرح الأساسي للتذاكر.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت الخيارات الرسمية للنادي بالكامل، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفتح ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الفتح والرياض بشكل كبير بحسب ما إذا كنت ستشتريها عبر المنافذ الرسمية الأساسية للنادي أو من خلال منصات بيع التذاكر الثانوية.

1. القنوات الرسمية للنادي

الفئة 3 / خلف المرمى: تتراوح عادة بين 30 ريالًا سعوديًا و50 ريالًا سعوديًا للمناطق العلوية أو أقسام الدخول العام.

الفئة 2 / المقاعد العادية: تتكلف عادة بين 50 ريالًا سعوديًا و100 ريال سعودي للمقاعد القياسية على الجانبين.

الفئة 1 / المنصة الرئيسية المميزة: تُسعَّر عادة بين 100 ريال سعودي و200 ريال سعودي للمقاعد ذات الرؤية الأفضل على الخط الجانبي السفلي.

كبار الشخصيات وصالة الضيافة: تتراوح الأجنحة التنفيذية وخيارات الضيافة المميزة بين 500 ريال سعودي و1,500+ ريال سعودي .

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تعرض التذاكر بحسب طلب السوق:

الدخول العام / المقاعد القصيرة الجهة: تبدأ من نحو 65 ريالًا سعوديًا إلى 200 ريال سعودي .

الجهة الطويلة في المدرج العلوي: تتراوح عادة بين 200 ريال سعودي و450 ريالًا سعوديًا .

الجهة الطويلة في المدرج السفلي والمقاعد المميزة: قد تصل أسعار المقاعد المطلوبة بشدة في المدرج السفلي أو الخيارات المميزة إلى ما بين 500 ريال سعودي و1,800+ ريال سعودي بحسب مستوى الطلب العام على المباراة.

الفتح ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الفتح والرياض

حصد الفتح نقطة واحدة من أصل 15 ممكنة في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وانتهت آخر مباراة له بالخسارة 4-2 أمام نيوم يوم 13 سبتمبر، بعد هزيمة 2-1 أمام الدرعية. كما تعادل سلبيًا 0-0 مع كل من التعاون والاتحاد، وتعادل 1-1 مع الفيصلي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل ثلاثة أهداف واستقبل سبعة.

حقق الرياض فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز 2-0 على الخلود يوم 13 سبتمبر. كما تعادل 0-0 مع الخليج و3-3 مع الشباب، وفاز على نيوم 1-0، وتعرض لخسارة 5-0 أمام الأهلي. وسجل ستة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس.

الفتح ضد الرياض: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين يوم 10 مايو 2026، حين فاز الرياض 1-0 على أرضه. وقبل ذلك، تغلب الفتح على الرياض 3-1 على أرضه في يناير 2026، كما فاز أيضًا 2-0 في كأس الملك في أكتوبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة، فاز الفتح ثلاث مرات مقابل فوزين للرياض.