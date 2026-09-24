يواجه الفتح نظيره الخليج يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الهفوف.

وخلال آخر 14 مواجهة بينهما، حقق الفتح 8 انتصارات مقابل 3 انتصارات للخليج، إلى جانب 3 تعادلات. وفي أحدث لقاء بينهما في الدوري يوم 24 أبريل 2026، حقق الفتح فوزًا ضيقًا على أرضه بنتيجة 1-0 على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة الفتح ضد الخليج، بما في ذلك مكان شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الفتح ضد الخليج في الدوري السعودي؟

تُقام مباراة الفتح ضد الخليج على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الهفوف، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 10 18 أكتوبر 2026 - 14:00 ميدان تمويل الأولى

كيف تشتري تذاكر مباراة الفتح ضد الخليج في الدوري السعودي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري السعودي بين الفتح والخليج، يمكنك الشراء عبر الإنترنت من خلال منصات التذاكر الرسمية الخاصة بالدوري السعودي أو عبر منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo.

1. المنصات الرسمية والمعتمدة عبر الإنترنت

يعرض الفتح عادةً التذاكر عبر البوابات الرسمية المخصصة لتذاكر الدوري السعودي أو من خلال منصة التذاكر الخاصة بالنادي.

2. منصات التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الأساسية، يمكن للجماهير اللجوء إلى منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر يعرضها مشجعون آخرون، رغم أن الأسعار قد ترتفع أو تنخفض عن قيمتها الأصلية بحسب حجم الطلب على المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفتح ضد الخليج في الدوري السعودي؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة الدوري السعودي بين الفتح والخليج على فئة المقعد ومنصة الشراء:

1. الفئة الأولى (مقاعد عادية) تتراوح أسعار التذاكر العادية في مناطق الجلوس المعتادة عادةً بين 30 ريالًا سعوديًا و50 ريالًا سعوديًا. وتشمل هذه التذاكر أقسام جماهير الفريقين خلف المرمى أو في زوايا المدرج العلوي.

2. الفئة الثانية (مميزة / المنصة الرئيسية) تتراوح أسعار التذاكر المتوسطة، الواقعة على جانب الملعب مع رؤية مركزية، عادةً بين 75 ريالًا سعوديًا و150 ريالًا سعوديًا.

3. كبار الزوار والضيافة تبدأ عادةً أسعار مقاعد كبار الزوار وباقات الضيافة من 300 ريال سعودي وقد تصل إلى 1,000 ريال سعودي أو أكثر، بحسب ما تتضمنه من دخول إلى الصالات وخدمات الضيافة.

4. منصات التذاكر الثانوية على منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo، تتراوح الأسعار عادةً بين 100 ريال سعودي و450+ ريالًا سعوديًا بحسب الطلب، وموقع المقعد، ومدى قرب موعد المباراة.

الفتح ضد الخليج في الدوري السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الفتح والخليج

لم يحقق الفتح أي فوز في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي، إذ سجل ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 1-2 أمام الدرعية، بينما تعادل 0-0 مع التعاون في المباراة التي سبقتها. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل الفتح ثلاثة أهداف واستقبل أربعة، وهو ما يعكس معاناة الفريق على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

كما فشل الخليج أيضًا في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات له في الدوري، بعدما جمع ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وكانت آخر نتائجه تعادلًا 0-0 مع الرياض، بينما جاءت أثقل خسائره في هذه السلسلة أمام الهلال بنتيجة 1-5. وسجل الفريق خمسة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس.

الفتح ضد الخليج: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 24 أبريل 2026، حين فاز الفتح على أرضه بنتيجة 1-0 في الدوري السعودي. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز الفتح ثلاث مرات مقابل فوز واحد للخليج، كما انتهت مباراة أخرى أيضًا لصالح الفتح خارج أرضه. وفرض الفتح أفضلية واضحة في هذه المواجهة عمومًا، بما في ذلك فوزه الكبير 5-1 على ملعب الخليج في أبريل 2025.