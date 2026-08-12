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دوري روشن السعودي
team-logoالفتح
ميدان تمويل الأولى
team-logoالاتفاق
Book Al Fateh FC vs Al-Ettifaq Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الفتح ضد الاتفاق: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الفتح
الاتفاق

يواجه الفتح الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين. إليك كيف يمكنك تأمين تذاكرك

يستضيف الفتح نظيره الاتفاق على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، في مواجهة تتجدد بعد مباراتين شهدتا غزارة تهديفية وتنافسًا محتدمًا عندما التقى الفريقان في الموسم الماضي. وأنهى الفتح موسم 2025/26 في المركز التاسع تحت قيادة جوزيه جوميز، بينما قدم الاتفاق الموسم الأقوى بين الفريقين، بعدما ضمن التأهل إلى دوري أبطال الخليج للأندية بقيادة المدرب السعودي سعد الشهري.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاجها لحجز تذاكر مباراة الفتح ضد الاتفاق الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الفتح ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 2
ميدان تمويل الأولى

كيفية شراء تذاكر مباراة الفتح ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي من خلال Ticombo، الذي يوفّر خيارات جلوس موثقة لمباراة الفتح ضد الاتفاق مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويتيح لك الشراء عبر Ticombo تصفح الفئات المتاحة وتأكيد مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

تتوفر التذاكر الرسمية أيضًا عادة عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الخاصة بكل نادٍ، لكن هذه التذاكر تُطرح غالبًا قبل أسبوع أو أسبوعين فقط من موعد انطلاق المباراة. ونظرًا للطابع المثير الذي اتسمت به المواجهات الأخيرة بين الفريقين، إلى جانب السمعة المتنامية للاتفاق بعد تأهله القاري في الموسم الماضي، فإن الحجز المبكر عبر Ticombo يعد وسيلة منطقية لتجنب فقدان فرصة الحصول على مقعدك المفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفتح ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

تظل تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

  • تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين القياسية عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.
  • تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.
  • قد تتجاوز خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الضيافة، 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

الفتح ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الفتح والاتفاق

الفتح

الفتح - المستوى

الرياض
خ1-0
النجمة
ف2-0
الخلود
ت0-0
النصر
خ3-0
العلا
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
2/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5
الاتفاق

الاتفاق - المستوى

الخليج
ف0-5
الاتحاد
خ1-3
نيوم
ت1-1
الرياض
ف4-2
الجبلين
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

الفتح ضد الاتفاق: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

وجهاً لوجه

الفتحتعادلالاتفاق
3
0
2
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
4
الفتح badge
الفتح
الفتح
3
انتهت
دوري روشن السعودي
الفتح badge
الفتح
الفتح
2
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
1
الفتح badge
الفتح
الفتح
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الفتح badge
الفتح
الفتح
1
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الفتح badge
الفتح
الفتح
1
الاتفاق badge
الاتفاق
الاتفاق
0
انتهت
9الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب الفتح والاتفاق

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
7601235+1818
ف
خ
ف
ف
ف
2
الاتحادالاتحادالاتحاد
7520126+617
ف
ف
ف
ت
ف
3
النصرالنصرالنصر
7511167+916
ت
ف
خ
ف
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
7511168+816
ت
ف
ف
ف
ف
5
نيومنيومنيوم
7502136+715
ف
ف
ف
خ
خ
6
الأهليالأهليالأهلي
74031610+612
ف
خ
ف
خ
خ
7
الخلودالخلودالخلود
73311210+212
خ
ف
ت
ف
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
732275+211
ت
ف
خ
ف
ت
9
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
73221111011
ت
ت
ف
خ
خ
10
الحزمالحزمالحزم
722379-28
خ
ف
ت
ت
خ
11
الرياضالرياضالرياض
7223816-88
ف
ت
خ
ف
ت
12
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
7133711-46
ت
خ
ت
ف
ت
13
الخليجالخليجالخليج
7052310-75
ت
ت
خ
خ
ت
14
الشبابالشبابالشباب
7043611-54
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفتحالفتحالفتح
7034411-73
خ
خ
ت
ت
ت
16
الفيصليالفيصليالفيصلي
7034513-83
خ
ت
ت
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
7034312-93
خ
خ
ت
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
7025513-82
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط


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