يستضيف الفتح نظيره الاتفاق على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، في مواجهة تتجدد بعد مباراتين شهدتا غزارة تهديفية وتنافسًا محتدمًا عندما التقى الفريقان في الموسم الماضي. وأنهى الفتح موسم 2025/26 في المركز التاسع تحت قيادة جوزيه جوميز، بينما قدم الاتفاق الموسم الأقوى بين الفريقين، بعدما ضمن التأهل إلى دوري أبطال الخليج للأندية بقيادة المدرب السعودي سعد الشهري.

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متى تنطلق مباراة الفتح ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 2 22 أغسطس 2026 - 11:45 ميدان تمويل الأولى

كيفية شراء تذاكر مباراة الفتح ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

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تتوفر التذاكر الرسمية أيضًا عادة عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الخاصة بكل نادٍ، لكن هذه التذاكر تُطرح غالبًا قبل أسبوع أو أسبوعين فقط من موعد انطلاق المباراة. ونظرًا للطابع المثير الذي اتسمت به المواجهات الأخيرة بين الفريقين، إلى جانب السمعة المتنامية للاتفاق بعد تأهله القاري في الموسم الماضي، فإن الحجز المبكر عبر Ticombo يعد وسيلة منطقية لتجنب فقدان فرصة الحصول على مقعدك المفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفتح ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

تظل تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، وهذه المباراة ليست استثناءً.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين القياسية عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.

تتراوح فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.

قد تتجاوز خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الضيافة، 1,500 ريال سعودي.

وكما هو الحال مع معظم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

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