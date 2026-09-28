تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قارية من العيار الثقيل، إذ يستضيف نادي الغرافة القطري نظيره استقلال الإيراني. ويحمل الناديان إرثًا كبيرًا وقاعدة جماهيرية وفية، ما يجعل هذه المباراة في دور المجموعات مواجهة لا غنى عنها لعشاق كرة القدم الآسيوية في مختلف أنحاء المنطقة.

GOAL يقدم لكم جميع المعلومات الأساسية بشأن المواعيد وتفاصيل الملعب وخيارات التذاكر، حتى تتمكنوا من حجز مقاعدكم وخوض تجربة متابعة المباراة مباشرة.

متى تنطلق مباراة الغرافة ضد استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تنطلق مباراة الغرافة ضد استقلال في تمام الساعة 18:15 بتوقيت UTC يوم 24 سبتمبر 2026، على أن يتم تأكيد الملعب لاحقًا لهذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الغرافة ضد استقلال؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات الغرافة على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر منافذ البيع الرسمية الأساسية للتذاكر في قطر وعبر المنصات الرسمية للنادي. ويُنصح المشجعون بمتابعة القنوات الرسمية للنادي أولًا عند طرح مبيعات التذاكر للجمهور.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى البائع الرسمي الأساسي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل Ticombo تكون الخيار المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الغرافة ضد استقلال؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب فئة المقاعد في الملعب وجودة الرؤية وحجم الطلب على المباراة بشكل عام.

في منافذ البيع الرسمية الأساسية، تبدأ أسعار التذاكر العادية عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 50 ريالًا سعوديًا لمقاعد المدرجات العامة.

إذا نفدت الحصص الرسمية الأساسية، فإن التوفر في السوق سيحدد أسعار إعادة البيع. وعلى المنصات الثانوية مثل Ticombo، تبدأ خيارات التذاكر من نحو 80 ريالًا سعوديًا لتذاكر الدخول العادية.

ولضمان الحصول على أرخص خيارات التذاكر، تحرك بسرعة فور طرح التذاكر للجمهور أو استكشف القوائم المتاحة على الأسواق الثانوية قبل نفاد الخيارات.

الغرافة ضد استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الغرافة واستقلال

حقق الغرافة فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 2-1 أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما كانت الهزيمة 4-1 أمام السد في دوري نجوم قطر أثقل نتيجة خلال هذه السلسلة. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الغرافة خمسة أهداف واستقبل تسعة، وهو ما يعكس معاناة دفاعية واضحة. وجاء فوزه الوحيد أمام الشحانية بنتيجة 2-1.

لم يخسر استقلال في أربع من آخر خمس مباريات، بعدما حقق انتصارين وثلاثة تعادلات. وكانت أبرز نتيجة له هي الفوز 3-0 على السد في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 14 سبتمبر، بينما جاء فوزه الآخر بصعوبة بنتيجة 1-0 على بايكان في دوري الخليج الفارسي للمحترفين. وانتهت ثلاث من مبارياته الخمس بشباك نظيفة، ما يشير إلى فريق منضبط دفاعيًا. وسجل خمسة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا خلال تلك الفترة.

الغرافة ضد استقلال: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

يمتلك استقلال السجل الأقوى في المواجهات الأخيرة بين الناديين. وانتهى اللقاء الأحدث، الذي أُقيم في سبتمبر 2024 ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، بفوز استقلال 3-0. وعبر ثلاث مواجهات مباشرة مسجلة، فاز استقلال مرتين وتعادل مرة واحدة، بينما لم يحقق الغرافة أي انتصار حتى الآن على منافسه الإيراني في هذه البطولة.



