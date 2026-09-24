كيفية الحصول على تذاكر الغرافة ضد استقلال: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قارية من العيار الثقيل، إذ يستضيف الغرافة القطري فريق استقلال الإيراني. ويحمل الناديان تاريخًا كبيرًا وقاعدة جماهيرية وفية، ما يجعل هذه المباراة في دور المجموعات موعدًا مهمًا لعشاق كرة القدم الآسيوية في مختلف أنحاء المنطقة.

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متى تنطلق مباراة الغرافة واستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تنطلق مباراة الغرافة واستقلال في تمام الساعة 18:15 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 24 سبتمبر 2026، بينما لم يتأكد الملعب المستضيف بعد لهذه المباراة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر الغرافة ضد استقلال؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات الغرافة على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر منافذ بيع التذاكر الرسمية الأساسية في قطر والمنصات الرسمية للنادي. ويُنصح المشجعون بمتابعة القنوات الرسمية للنادي أولًا عند طرح التذاكر للبيع العام.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى البائع الرسمي الأساسي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل Ticombo هي خيارك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر الغرافة ضد استقلال؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب فئة المقاعد في الملعب وجودة الرؤية وحجم الطلب العام على المباراة.

في منافذ البيع الرسمية الأساسية، تبدأ أسعار التذاكر العادية عادة من نحو 30 ر.س إلى 50 ر.س لفئات الجلوس العامة.

إذا نفدت الحصص الرسمية الأساسية، فإن التوافر في السوق سيحدد أسعار إعادة البيع. وعلى المنصات الثانوية مثل Ticombo، تبدأ خيارات التذاكر من نحو 80 ر.س لتذاكر الدخول العادية.

ولضمان الحصول على أرخص خيارات التذاكر، تحرك سريعًا فور طرح التذاكر للبيع العام، أو استكشف القوائم المتاحة على الأسواق الثانوية قبل نفاد الخيارات.

الغرافة ضد استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الغرافة واستقلال

حقق الغرافة فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وانتهت أحدث مبارياته بخسارة 2-1 أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما كانت الهزيمة 4-1 أمام السد في دوري نجوم قطر هي الأثقل خلال هذه السلسلة. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الغرافة خمسة أهداف واستقبل تسعة، ما يعكس معاناة دفاعية واضحة. وجاء فوزه الوحيد أمام الشحانية بنتيجة 2-1.

لم يتعرض استقلال للخسارة في أربع من آخر خمس مباريات، محققًا انتصارين وثلاثة تعادلات. وكانت النتيجة الأبرز فوزه 3-0 على السد في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 14 سبتمبر، بينما جاء انتصاره الآخر بنتيجة 1-0 بصعوبة على بيكان في دوري الخليج الفارسي للمحترفين. وانتهت ثلاث من مبارياته الخمس بشباك نظيفة، ما يشير إلى فريق منضبط دفاعيًا. وسجل خمسة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا خلال تلك الفترة.

الغرافة ضد استقلال: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

يمتلك استقلال السجل الأقوى في المواجهات الأخيرة بين الناديين. وانتهت أحدث مواجهة، التي أُقيمت في سبتمبر 2024 ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، بفوز استقلال 3-0. وعلى امتداد ثلاث مباريات مباشرة مسجلة بين الفريقين، فاز استقلال مرتين وتعادلا مرة واحدة، بينما لم يحقق الغرافة أي انتصار حتى الآن على منافسه الإيراني في هذه البطولة.



