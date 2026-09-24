تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قارية مثيرة، إذ يستضيف نادي العين الإيراني القوي تراكتور على استاد هزاع بن زايد في العين. ويملك الناديان تاريخًا كبيرًا وقاعدتين جماهيريتين مخلصتين، ما يمهد الطريق لصدام قوي على الساحة الآسيوية.

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متى تنطلق مباراة العين وتراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية لمباراة العين وتراكتور غير متاحة حاليًا. عُد لاحقًا مع اقتراب موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 26 أكتوبر 2026 - 13:00

أين يمكن شراء تذاكر العين ضد تراكتور؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات العين على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل أساسي عبر Platinumlist وبوابة التذاكر الرسمية لنادي العين. ويُنصح الجماهير دائمًا بالتحقق أولًا من المنافذ الرسمية الأساسية فور طرح التذاكر للبيع العام.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى البائع الرسمي الأساسي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل Ticombo تكون خيارك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر العين ضد تراكتور؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب فئة المدرجات، وفئة المقاعد، والطلب العام على المباراة.

على منصات التذاكر الرسمية الأساسية مثل Platinumlist، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 50 ريالًا سعوديًا للمقاعد العامة خلف المرمى.

إذا نفدت الحصص الرسمية الأساسية، فإن التوافر في السوق الثانوية سيحدد أسعار إعادة البيع. وعلى المنصات الثانوية مثل Ticombo، تبدأ خيارات التذاكر من نحو 200 ريال سعودي لتذاكر الدخول العادية.

ولضمان الحصول على أرخص خيارات التذاكر، تحرك سريعًا فور انطلاق البيع العام أو استكشف القوائم المتاحة على الأسواق الثانوية قبل تغير الأسعار.

العين ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة العين وتراكتور

يدخل العين هذه المباراة وهو في حالة قوية، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته انتصارًا كبيرًا 4-0 على النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما حقق أيضًا انتصارات على كلباء، والنصر، وخورفكان خلال هذه السلسلة. وكان التعادل 2-2 مع الوصل هو فقدان النقاط الوحيد خلال تلك الفترة. وعلى مدار هذه المباريات الخمس، سجل العين عشرة أهداف واستقبل ثلاثة.

سجل تراكتور في الفترة الأخيرة لا يبدو مطمئنًا. فقد فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وجاءت الهزيمتان في آخر مباراتين له: خسارة 1-0 أمام شباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهزيمة 1-0 أمام استقلال خوزستان في دوري المحترفين للخليج الفارسي. أما انتصاراه في هذه الفترة فكانا بنتيجة 1-0، كما حافظ على نظافة شباكه في تعادل سلبي مع شمس آذر قزوين.

العين ضد تراكتور: سجل المواجهات المباشرة الأخير

سجل المواجهات المباشرة بين الناديين محدود، إذ توجد مباراتان سابقتان فقط بينهما، وكلتاهما في دوري أبطال آسيا 2014. وشهدت أحدث مواجهة استضافة العين لتراكتور وفوزه 3-1. كما تعادل الفريقان 2-2 في تبريز في وقت سابق من النسخة نفسها. ويمتلك العين السجل الأفضل عبر هاتين المواجهتين، مع انتصار واحد على أرضه، لكن مع أفضلية واضحة في مجموع النتيجة.



