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دوري روشن السعودي
team-logoالشباب
اس اتش جي ارينا
team-logoالقادسية
Book Al Shabab vs Al Qadsiah Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الشباب ضد القادسية: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الشباب
القادسية

الشباب يواجه القادسية في الدوري السعودي للمحترفين.. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواصل الدوري السعودي للمحترفين صعوده السريع كواحدة من أكثر المسابقات إثارة في كرة القدم العالمية، وتعد هذه المواجهة المرتقبة بين الشباب، بطل الدوري ست مرات، والقادسية الطموح المدجج بالنجوم، بأجواء حماسية مكثفة لا تُفوّت يوم المباراة في الرياض.

ولضمان مكانك في الملعب، توصي GOAL بشراء تذاكرك قبل وقت كافٍ.

متى تنطلق مباراة الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 1
اس اتش جي ارينا

كيفية شراء تذاكر مباراة الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين

قد يبدو العثور على تذاكر أصلية لمباريات القمة في الدوري السعودي للمحترفين أمراً صعباً أحياناً بسبب الإقبال الجماهيري الكبير ونفاد التذاكر سريعاً على المنصات الرسمية للأندية. ومع ذلك، أمام المشجعين عدة خيارات يمكنهم استكشافها عند البحث عن مقاعد صالحة.

عادة ما تُدار المبيعات الأساسية للتذاكر مباشرة عبر بوابات التذاكر الرسمية للدوري السعودي للمحترفين وقنوات التوزيع الخاصة بالأندية. ويطرح الشباب تذاكر المباراة الواحدة أولاً لأعضاء النادي والمشجعين المسجلين قبل فتح باب البيع للجمهور العام. ومع ذلك، فإن المخصصات الأساسية للتذاكر في المواجهات المهمة أمام منافسين طموحين مثل القادسية غالباً ما تنفد خلال دقائق من طرحها.

وعندما تنفد التذاكر في المبيعات الأساسية، تمثل منصات سوق التذاكر الثانوية الخيار الأكثر ملاءمة للجماهير الراغبة في شراء تذاكر يوم المباراة. وتختص منصات مثل Ticombo في تبادل تذاكر كرة القدم بين الجماهير، ما يمنح المشجعين إمكانية الوصول إلى تذاكر موثقة حتى للمباريات التي نفدت تذاكرها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين بحسب موقع المقعد، وزاوية الرؤية في الملعب، والطلب على المباراة. ولحسن الحظ، هناك خيارات تناسب كل الميزانيات، من مقاعد المدرجات الاقتصادية إلى أجنحة الضيافة الفاخرة الخاصة بالشركات.

إليك نظرة سريعة على نطاقات الأسعار المتوقعة بالريال السعودي:

  • الفئة 3 / المدرج الخلفي القياسي: من 150 ريالاً سعودياً إلى 250 ريالاً سعودياً
  • الفئة 2 / المدرج الجانبي العلوي: من 250 ريالاً سعودياً إلى 400 ريال سعودي
  • الفئة 1 / المدرج الرئيسي السفلي: من 400 ريال سعودي إلى 650 ريالاً سعودياً
  • بريميوم / ضيافة كبار الشخصيات: من 900 ريال سعودي إلى 1,600+ ريال سعودي

ونظراً لأن أسعار التذاكر تخضع للعرض والطلب، فقد تتغير الأسعار على المنصات الثانوية مع اقتراب يوم المباراة. ويضمن لك حجز تذاكرك مبكراً تثبيت أفضل سعر متاح لمنطقة الجلوس التي تفضلها.

الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الشباب والقادسية

الشباب

الشباب - المستوى

التعاون
خ1-5
النصر
خ2-4
نيوم
خ2-1
الاتحاد
ف3-2
النجمة
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
القادسية

القادسية - المستوى

النصر
ف3-1
الفيحاء
ف1-2
الحزم
ف2-0
الاتحاد
ف1-5
ليفانتي
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

الشباب ضد القادسية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

وجهاً لوجه

الشبابتعادلالقادسية
1
2
2
دوري روشن السعودي
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القادسية
القادسية
2
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الشباب
الشباب
2
انتهت
دوري روشن السعودي
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الشباب
الشباب
2
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القادسية
القادسية
3
انتهت
دوري روشن السعودي
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الشباب
الشباب
2
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القادسية
القادسية
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دوري روشن السعودي
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القادسية
القادسية
0
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الشباب
الشباب
1
انتهت
دوري روشن السعودي
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الشباب
الشباب
1
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القادسية
القادسية
1
انتهت
8الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب الشباب والقادسية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
7601235+1818
ف
خ
ف
ف
ف
2
الاتحادالاتحادالاتحاد
7520126+617
ف
ف
ف
ت
ف
3
النصرالنصرالنصر
7511167+916
ت
ف
خ
ف
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
7511168+816
ت
ف
ف
ف
ف
5
نيومنيومنيوم
7502136+715
ف
ف
ف
خ
خ
6
الأهليالأهليالأهلي
74031610+612
ف
خ
ف
خ
خ
7
الخلودالخلودالخلود
73311210+212
خ
ف
ت
ف
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
732275+211
ت
ف
خ
ف
ت
9
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
73221111011
ت
ت
ف
خ
خ
10
الحزمالحزمالحزم
722379-28
خ
ف
ت
ت
خ
11
الرياضالرياضالرياض
7223816-88
ف
ت
خ
ف
ت
12
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
7133711-46
ت
خ
ت
ف
ت
13
الخليجالخليجالخليج
7052310-75
ت
ت
خ
خ
ت
14
الشبابالشبابالشباب
7043611-54
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفتحالفتحالفتح
7034411-73
خ
خ
ت
ت
ت
16
الفيصليالفيصليالفيصلي
7034513-83
خ
ت
ت
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
7034312-93
خ
خ
ت
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
7025513-82
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط


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