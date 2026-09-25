يواجه الشباب نظيره الفيصلي يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 على ملعب SHG Arena في الرياض.

تاريخيًا، يملك الشباب السجل الأقوى في المواجهات المباشرة بين الفريقين، بعدما حقق 7 انتصارات من أصل 17 مواجهة سابقة. في المقابل، يتطلع الفيصلي إلى الاستفادة من صلابته الدفاعية بعد تحقيقه تعادلات مهمة في مبارياته الأخيرة بالدوري.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة الشباب ضد الفيصلي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الشباب ضد الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة الشباب ضد الفيصلي على ملعب SHG Arena في الرياض، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 10 19 أكتوبر 2026 - 14:00 اس اتش جي ارينا

كيفية شراء تذاكر مباراة الشباب ضد الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

لشراء التذاكر الرسمية لمباراة الشباب ضد الفيصلي، اتبع هذه الخطوات عبر المنصات الرسمية وسوق إعادة البيع:

1. استخدم منصة التذاكر الرسمية:

الوصول إلى منصة التذاكر الرسمية : قم بزيارة منصة webook.com (أو حمّل تطبيق Webook الرسمي على الهاتف المحمول)، والتي تُعد المزود الرئيسي للتذاكر لمباريات الدوري السعودي للمحترفين. منصات بيع التذاكر الثانوية والمجمّعات: تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تذاكر السوق الثانوية لمباريات النصر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الشباب ضد الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين عادةً بحسب فئات المقاعد ومدى التوفر على المنصات:

الدخول العام / المقاعد العادية: 35 ريالًا سعوديًا إلى 150 ريالًا سعوديًا (وعادةً ما تكون بين 60 و100 ريال سعودي على المنصات الرسمية مثل Webook).

الفئة 1 والمقاعد المميزة: 150 ريالًا سعوديًا إلى 400 ريال سعودي (في مناطق الرؤية الممتازة بمنتصف الملعب).

مقصورات كبار الشخصيات والضيافة: 500 ريال سعودي إلى 1,500+ ريال سعودي (بحسب إمكانية الدخول إلى الصالات وخدمات الضيافة).

منصات إعادة البيع الثانوية: يمكن أن تتراوح الأسعار على منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub من نحو 1,500 ريال سعودي إلى 2,000+ ريال سعودي بسبب الطلب والتسعير الديناميكي.

الشباب ضد الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الشباب والفيصلي

حقق الشباب تعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، مع تضمّن خسارة واحدة أيضًا، ليصبح سجله صفر انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 مع الفيحاء، وقبل ذلك خسر 2-1 أمام الخلود. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل الشباب ستة أهداف واستقبل سبعة، ما يعكس فريقًا يستقبل الأهداف ويعاني لفرض نفسه بشكل مستمر.

كما فشل الفيصلي أيضًا في تحقيق أي فوز خلال آخر خمس مباريات له في الدوري، مسجلًا ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 3-1 أمام الاتحاد، كما خسر 3-1 أمام القادسية في وقت سابق من هذه السلسلة. وسجل الفيصلي هدفين واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، مع ثلاث مباريات متتالية دون تسجيل أي هدف قبل الهزيمة أمام الاتحاد.

الشباب ضد الفيصلي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في مايو 2022، حين فاز الشباب 1-0 على أرضه في الدوري السعودي للمحترفين. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، يملك الشباب السجل الأفضل بفوزين مقابل فوز واحد للفيصلي، فيما انتهت مباراتان بالتعادل. وجاء فوز الفيصلي الوحيد في هذه السلسلة في فبراير 2020، عندما انتصر 2-1 على أرضه.



