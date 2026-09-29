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كيفية الحصول على تذاكر الشباب ضد الأهلي: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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الأهلي
دوري روشن السعودي

الشباب يواجه الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه الشباب نظيره الأهلي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 على ملعب SHG Arena في الرياض.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال فبراير 2026، حقق الأهلي فوزًا كاسحًا خارج أرضه بنتيجة 5-2 على الشباب. ويُعد الناديان من القوى الكبرى التاريخية في كرة القدم السعودية، إذ تواجهًا في أكثر من 50 مباراة تنافسية منذ عام 2005.

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متى تنطلق مباراة الشباب ضد الأهلي في الدوري السعودي؟

تنطلق مباراة الشباب ضد الأهلي على ملعب SHG Arena في الرياض، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

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دوري روشن السعودي - الجولة 12
اس اتش جي ارينا

كيفية شراء تذاكر الشباب ضد الأهلي في الدوري السعودي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري السعودي المقبلة بين الشباب والأهلي، لديك بعض الخيارات الأساسية بحسب الطرح الرسمي ومدى التوفر:

1. المنصات الرسمية الأساسية

  • المنصة الرسمية للدوري: تُطرح تذاكر المباريات عادة قبل موعد انطلاقها بنحو 10 إلى 14 يومًا، وغالبًا ما تبدأ فئات المقاعد العادية بأسعار دخول مناسبة.
  • بوابات بيع التذاكر الخاصة بالنادي: يمكنك التحقق من الموقع أو البوابة الرسمية لنادي الشباب لشراء التذاكر مباشرة والإعلانات الخاصة بالمباريات على أرضه، إذ يدير النادي التخصيصات الإقليمية للمباريات التي تُقام على ملعبه.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

  • منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت بالكامل الخيارات الرسمية الخاصة بالنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الشباب ضد الأهلي في الدوري السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري السعودي بين الشباب والأهلي بحسب فئة المقاعد:

1. المنصات الرسمية الأساسية

  • المقاعد العادية والمحددة السقف السعري: بموجب لوائح الدوري، يكون سقف أسعار ما لا يقل عن 30 في المئة من مقاعد الملعب عند 30 ريالًا سعوديًا أو أقل. وتتراوح أسعار تذاكر الدخول العادية القياسية عادة بين 30 و100 ريال سعودي.
  • المقاعد المميزة: تتراوح أسعار الأقسام ذات الرؤية الأفضل والمناطق العامة المطورة عادة بين 250 و500 ريال سعودي.
  • صالات كبار الزوار والضيافة: تبدأ تجارب الصالات الفاخرة وكبار الزوار من 1,200 ريال سعودي فما فوق.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

  • إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض التذاكر وفقًا لطلب السوق بأسعار تبدأ من 92 إلى 135+ ريالًا سعوديًا، بينما قد ترتفع أسعار المقاعد المميزة وخيارات الضيافة أو الأقسام ذات الطلب المرتفع بشكل أكبر بكثير.

الشباب ضد الأهلي في الدوري السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الشباب والأهلي

لم يحقق الشباب أي فوز في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي، إذ سجل ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 0-0 أمام الفيحاء، وقبلها خسر 2-1 أمام الخلود. وقبل ذلك تعادل 1-1 مع الحزم و3-3 مع الرياض، وقد أبرزت النتيجة الأخيرة هشاشته الدفاعية رغم خطورته التهديفية في ذلك اليوم.

حقق الأهلي انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-1 أمام ماميلودي صنداونز في كأس الإنتركونتيننتال. وتعادل 1-1 مع باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة وخسر 3-2 أمام القادسية في الدوري، لكنه حقق أيضًا فوزًا 5-0 على الرياض وانتصارًا 3-1 أمام الحزم. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الأهلي 12 هدفًا.

الشباب

الشباب - المستوى

الرياض
ت3-3
الحزم
ت1-1
الهلال
خ0-2
الخلود
خ2-1
الفيحاء
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الأهلي

الأهلي - المستوى

الرياض
ف5-0
القادسية
خ3-2
الحزم
ف3-1
باختاكور
ت1-1
صن داونز
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

الشباب ضد الأهلي: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز الأهلي 5-2 على ملعب SHG Arena في الدوري السعودي. وكان فوز الشباب الوحيد خلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما هو انتصاره على أرضه 3-1 في مايو 2025. كما تعادل الناديان مرة واحدة خلال تلك الفترة، مع تفوق الأهلي في السجل الإجمالي، بما في ذلك فوزه 3-2 وانتصاره 2-1 في مواجهات سابقة.

وجهاً لوجه

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الأهلي
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الشباب
الشباب
1
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الأهلي
الأهلي
2
انتهت
9الأهداف المسجلة12
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

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