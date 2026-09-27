كيفية الحصول على تذاكر السويد ضد بولندا: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

حجزت السويد مقعدها في كأس العالم 2026 بفضل أدائها في النسخة السابقة من دوري الأمم الأوروبية، لذا ستكون حريصة على ترك بصمة جديدة في البطولة.

وبعد مباراتها الافتتاحية في دوري الأمم الأوروبية أمام رومانيا، يواصل فريق غراهام بوتر، السويد، اللعب على أرضه مع استقبال بولندا يوم الاثنين 28 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري. ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

وإلى جانب رومانيا وبولندا، تضم مجموعة السويد أيضًا البوسنة والهرسك في المجموعة الرابعة من المستوى B. وستواجه السويد الفرق الثلاثة ذهابًا وإيابًا خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

وسيصعد متصدر كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية A لموسم 2028-29، بينما يهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية C لموسم 2028-29. بالإضافة إلى ذلك، تتأهل الفرق صاحبة المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى ملحق الصعود/الهبوط، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب على مباراتين.

GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته من أجل حجز تذاكر مباراة السويد ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل أماكن الشراء.

متى تُقام مباراة السويد ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة السويد ضد بولندا على ملعب ستروبيري أرينا في سولنا (ستوكهولم) يوم الاثنين 28 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 14:45 فريندز أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة السويد ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية

كان يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات السويد ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية مباشرة عبر منصة الاتحاد السويدي لكرة القدم (SvFF).

وطُرحت التذاكر للبيع لأول مرة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، مع حصول أعضاء مجموعات المشجعين على أولوية الوصول المبكر.

وإذا كنت تبحث عن حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

نقل مضمون: كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في أن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السويد ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية؟

تراوحت أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباريات السويد ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية بين 55 و180 يورو فأكثر.

إليك أماكن الجلوس المتاحة وما يمكن توقع دفعه في ستروبيري أرينا:

الفئة 3 (خلف المرمى والمدرجات العلوية) : تقع خلف المرمى أو في أعلى المدرج الثالث. ويشمل ذلك الأقسام المخصصة لجماهير أصحاب الأرض والبلوكات المحددة لجماهير الفريق الضيف. نطاق الأسعار (55-80 يورو)

الفئة 2 (الزوايا والمدرجات المتوسطة) : تقع في زوايا الملعب أو في مدرجات المستوى المتوسط. نطاق الأسعار (80-120 يورو)

الفئة 1 (على جانبي الملعب والمدرجات السفلية) : مقاعد مميزة بمحاذاة خط التماس تمتد على طول أرضية الملعب في المدرجين السفلي والمتوسط. نطاق الأسعار (120-180 يورو فأكثر)

باقات كبار الشخصيات والضيافة : مقصورات خاصة فاخرة أو مقاعد تنفيذية مباشرة على خط منتصف الملعب. نطاق الأسعار (400-800 يورو فأكثر)

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ستروبيري أرينا

يقع ستروبيري أرينا في سولنا، شمال وسط ستوكهولم مباشرة، ويُعد أكبر ملعب في إسكندنافيا. ويشتهر بهندسته الحديثة وسقفه القابل للطي وأجوائه المذهلة، كما يُستخدم بوصفه الملعب الوطني للسويد لكرة القدم للرجال، والملعب البيتي لنادي AIK الذي يلعب في الدوري السويدي الممتاز، إضافة إلى كونه وجهة بارزة لجولات الموسيقى العالمية.

قرر الاتحاد السويدي لكرة القدم بناء ملعب وطني حديث للغاية في سولنا ليحل محل ملعب راسوندا التاريخي، الذي استضاف نهائي كأس العالم الشهير عام 1958.

وعند افتتاحه في عام 2012، كان ملعب سولنا الجديد يُعرف باسم فريندز أرينا، وقد سُمّي تكريمًا لمنظمة "فريندز" غير الربحية، المكرسة لمكافحة التنمر المدرسي.

وفي عام 2024، بدأت شراكة جديدة مع شركة الضيافة الإسكندنافية ستروبيري. وأُعيدت تسمية الملعب رسميًا إلى ستروبيري أرينا، مع تركيز على الطاقة والتنوع والتجارب العالمية المستوى.

لحظات لا تُنسى في ستروبيري أرينا

هدف زلاتان المذهل (2012) : كانت أول مباراة كرة قدم تُلعب على هذا الملعب ودية بين السويد وإنجلترا. وفازت السويد 4-2، وسجل الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش أول هدف في تاريخ الملعب. وأنهى الليلة بهدف مقصيّة مذهل من مسافة 30 ياردة فاز به بجائزة بوشكاش من FIFA لهدف العام.

رقم قياسي لباد باني (2024) : أحيا باد باني أكبر حفلات البوب اللاتيني التي أُقيمت على الإطلاق في بلدان الشمال، بحضور تجاوز 106,000 مشجع على مدار ليلتين.

أرقام حضور AIK القياسية (2025) : حطم النادي المستضيف للملعب، AIK، الرقمين القياسيين التاريخيين للحضور في الدوري السويدي الممتاز ودوريات بلدان الشمال، بمتوسط تجاوز 30,000 مشجع في المباراة الواحدة خلال موسم 2025.

17 مليون لون: الواجهة الخارجية للملعب مغطاة بشبكة تقنية مضيئة يمكنها الإضاءة بأكثر من 17 مليون تركيبة لونية. وغالبًا ما تتوهج باللونين الأزرق والأصفر عندما يلعب المنتخب السويدي.

مباراة السويد ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

السويد ضد بولندا: الحالة الأخيرة

تصنيف FIFA: السويد (#37) ضد بولندا (#36)

تعود السويد إلى المنافسات للمرة الأولى منذ خروجها من كأس العالم 2026 عند دور الـ32، بعد خسارتها 3-0 أمام فرنسا. ورغم الفوز الكبير 5-1 في مباراتها الافتتاحية في كأس العالم في أمريكا الشمالية، فإنها فشلت في البناء على تلك البداية المنتصرة، بعدما خسرت 5-1 أمام هولندا وتعادلت 1-1 مع اليابان في مباراتيها التاليتين في دور المجموعات.

أما بولندا فستدخل المباراة وفي ذهنها الثأر، بعدما تعرضت لخسارة موجعة أمام السويد في ملحق كأس العالم في نهاية مارس. وسيتعين على بولندا أن تُحكم أمورها دفاعيًا فيما هو مقبل، إذ إنه بعد تلك الهزيمة أمام السويد، استقبلت "أوروي" (النسور) أيضًا هدفين خلال المباراتين الوديتين أمام أوكرانيا (0-2) ونيجيريا (2-2).

السويد ضد بولندا: السجل المباشر الأخير

في إجمالي المواجهات الدولية المباشرة بينهما، تتفوق السويد برصيد 16 فوزًا مقابل 9 انتصارات لبولندا، بينما انتهت 4 مباريات بين الطرفين بالتعادل.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين في مواجهة بملحق كأس العالم (مارس 2026). وأثبت فيكتور جيوكيريس أنه بطل المباراة، بعدما سجل هدفًا متأخرًا حسم به فوزًا مثيرًا 3-2 للسويد، أرسلها إلى نهائيات كأس العالم في أمريكا الشمالية.

المجموعة الرابعة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 السويد السويد 1 1 0 0 2 1 +1 3 ف 2 البوسنة والهرسك البوسنة 1 0 1 0 0 0 0 1 ت 3 بولندا بولندا 1 0 1 0 0 0 0 1 ت 4 رومانيا رومانيا 1 0 0 1 1 2 -1 0 خ صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط



