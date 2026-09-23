تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مثيرة، إذ تستضيف السويد منتخب البوسنة والهرسك على ملعب ستروبيري أرينا في ستوكهولم. ويخوض المنتخبان الأوروبيان صراعًا على نقاط مهمة من أجل التقدم في ترتيب المجموعة وتعزيز الزخم نحو الصعود.

يقدم GOAL جميع التفاصيل الرسمية المتعلقة بملعب المباراة، وتوافر التذاكر، وفئات الأسعار، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة السويد ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة السويد ضد البوسنة والهرسك على ملعب ستروبيري أرينا في ستوكهولم، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 فريندز أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة السويد ضد البوسنة والهرسك؟

تُطرح التذاكر الرسمية الأساسية مباشرة عبر AXS Sweden، التي تعمل مزودًا رسميًا للتذاكر للاتحاد السويدي لكرة القدم في المباريات الدولية على أرضه في ملعب ستروبيري أرينا. وينبغي للمشجعين إنشاء حساب والتسجيل مبكرًا لشراء التذاكر العامة العادية عند فتح نوافذ البيع العام.

إذا نفدت المبيعات الأساسية بالكامل أو أصبحت المقاعد العادية غير متاحة على البوابة الرسمية، فإن منصات السوق الثانوية مثل StubHub تُعد خيارك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السويد ضد البوسنة والهرسك؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية على منصة التذاكر الرسمية من نحو 30 € إلى 40 € للمقاعد المخصصة للدخول العام داخل ملعب ستروبيري أرينا، وذلك بحسب فئة المدرج.

أما أسعار الدخول في السوق الثانوية على منصات مثل StubHub فتبدأ من حوالي 115 € عندما تنفد المخصصات الأساسية العادية.

السويد ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى السويد والبوسنة والهرسك

حققت السويد فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة لها خسارة بنتيجة 3-0 أمام فرنسا في كأس العالم، كما تعرضت لهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 أمام هولندا في دور المجموعات. وكان أبرز نتائجها خلال هذه السلسلة الفوز 5-1 على تونس، كما تعادلت 1-1 مع اليابان و2-2 مع اليونان في مباراة ودية. وسجلت السويد ثمانية أهداف واستقبلت عشرة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

حقق منتخب البوسنة والهرسك فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الهزيمة 2-0 أمام الولايات المتحدة في كأس العالم، رغم أنه تغلب على قطر 3-1 في وقت سابق من البطولة. كما تعادل 1-1 مع كل من كندا وبنما، وخسر 4-1 أمام سويسرا. وسجل منتخب البوسنة ستة أهداف واستقبل ثمانية خلال سلسلة المباريات الخمس.

السويد ضد البوسنة والهرسك: سجل المواجهات المباشرة الأخير

المواجهة الوحيدة المسجلة بين المنتخبين كانت مباراة ودية أُقيمت في 29 مايو 2010، حين فازت السويد 4-2 على أرضها. ومع وجود مباراة واحدة فقط في البيانات، لا يمكن استخلاص نمط أوسع، وتمثل مواجهة دوري الأمم هذه لقاءً نادرًا بين المنتخبين.



