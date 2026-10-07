تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مرتقبة في غرب آسيا، إذ يلتقي السد القطري مع الهلال السعودي. ويحمل الناديان مكانة قارية كبيرة، ما يجعل هذه المباراة في دور المجموعات واحدة من أكثر المواجهات ترقبًا في أجندة كرة القدم.

وتقدم مباريات السد والهلال باستمرار إيقاعًا سريعًا وأجواءً حماسية ومهارات عالمية على أرض الملعب. ويتطلع المشجعون في مختلف أنحاء المنطقة إلى حجز مقاعدهم لحضور هذه المواجهة الكبيرة.

GOAL تقدم لكم كل التفاصيل المهمة التي تحتاجون إليها لحجز مقاعدكم والاستمتاع بهذه المباراة القارية المثيرة مباشرة من داخل الملعب.

متى تنطلق مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة السد والهلال، لكن سيتم تأكيد تفاصيل موعد الانطلاق مع اقتراب موعد المباراة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر السد والهلال؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصات التذاكر الأساسية وبوابات النادي المستضيف مثل Webook وBLU Store. ويمكن لعشاق كرة القدم التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام مباشرة من منافذ البيع الأساسية هذه بمجرد إتاحة المخصصات.

وإذا نفدت التذاكر المدرجة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. ويوفر السوق الثانوي للمشجعين خيارات بديلة لشراء التذاكر بعد نفاد المخصصات الرسمية بالكامل.

كم تبلغ أسعار تذاكر السد والهلال؟

تبدأ أسعار الدخول العادية عبر القنوات الرسمية الأساسية من 30 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام، فيما تكون فئات المقاعد القريبة من أرضية الملعب أو أقسام كبار الزوار أعلى بكثير.

وعلى منصات السوق الثانوي مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر عادة من نحو 100 ريال سعودي، بحسب اختيار المقعد والموقع وحجم الطلب الجماهيري في الوقت الفعلي.

السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة السد والهلال

فاز السد في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وكانت خسارته الوحيدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما سقط 3-0 أمام استقلال في 14 سبتمبر. وفي انتصاراته الأربعة، سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية، من بينها فوز خارج أرضه بنتيجة 3-6 على السيلية وانتصار 2-6 على قطر. وكان مستواه المحلي قويًا، رغم أنه أظهر بعض الهشاشة الدفاعية في المباريات الغزيرة بالأهداف.

كما فاز الهلال في أربع من آخر خمس مباريات، ولم يخسر سوى أمام نيوم SC في الدوري السعودي للمحترفين يوم 7 سبتمبر. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 15 سبتمبر. وخلال المباريات الخمس، سجل 11 هدفًا واستقبل أربعة، وكان فوزه 6-0 على التعاون هو الانتصار الأكثر حسمًا خلال هذه السلسلة.

السد والهلال: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 13 أبريل 2026، حين فاز السد 7-5 خارج أرضه على الهلال في مباراة غزيرة بالأهداف. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في دوري أبطال آسيا للنخبة، يتفوق الهلال بفارق 3-2 في عدد الانتصارات، رغم أن الفريقين سجلا معًا 28 هدفًا في تلك المباريات. وشهدت مواجهات سابقة فوز الهلال 3-1 في أكتوبر 2025، وتعادلًا 1-1 على ملعب السد في نوفمبر 2024.



