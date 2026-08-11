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دوري روشن السعودي
team-logoالرياض
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالنصر
Book Al Riyadh vs Al Nassr FC Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الرياض ضد النصر: أسعار الدوري السعودي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الرياض
النصر

يواجه الرياض نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين. إليك كيف يمكنك حجز تذاكرك

يستضيف الرياض حامل اللقب النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة الثانية من موسم 2026/27 من الدوري السعودي للمحترفين، وهي مواجهة تختلف فيها الرهانات كثيرًا بالنسبة إلى كل طرف. نجا الرياض من موسم 2025/26 متوتر، بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس عشر وتفادى الهبوط بفارق ضئيل فقط، بينما يصل النصر بصفته بطل كرة القدم السعودية الجديد، بعد أن أنهى انتظارًا دام ثمانية أعوام للتتويج باللقب تحت قيادة جورجي جيسوس، قبل أن يسلم المهمة إلى أنجي بوستيكوغلو في هذا الموسم.

GOAL لديه كل المعلومات التي تحتاجها لحجز تذاكر مباراة الرياض ضد النصر الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الرياض ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 2
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيف تشتري تذاكر مباراة الرياض ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي عبر Ticombo، الذي يعرض خيارات جلوس موثقة لمباراة الرياض ضد النصر مع حجز فوري عبر الإنترنت وعملية دفع آمنة. الشراء عبر Ticombo يتيح لك تصفح الفئات المتاحة وحجز مقعدك من دون الحاجة إلى عضوية رسمية في النادي أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

تعد هذه واحدة من أكثر التذاكر طلبًا في الشهر الافتتاحي من موسم الدوري السعودي للمحترفين. تستوعب مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد جزءًا بسيطًا من سعة ملعب النصر، الأول بارك، ومع وجود رونالدو والبطل في المدينة، من المتوقع أن تنفد المخصصات الرسمية عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وقنوات الرياض الخاصة بسرعة فور طرحها، وعادة ما يكون ذلك قبل أسبوع أو أسبوعين فقط من موعد انطلاق المباراة. لذلك، يُنصح بشدة بالحجز المبكر عبر Ticombo للجماهير التي تريد ضمان مقعد بدلًا من المخاطرة بفوات فرصة الشراء الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الرياض ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

لا تزال تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية، رغم أن أسعار هذه المباراة على الأرجح ستكون أعلى من متوسط الدوري نظرًا لهوية الفريق الضيف.

  • تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين المعتادة عادة من نحو 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية.
  • تتراوح فئات المقاعد المميزة وعلى الخط الجانبي عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي.
  • خيارات كبار الزوار والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات تقديم الطعام، قد تتجاوز 1,500 ريال سعودي.

ونظرًا إلى هوية الفريق الضيف والسعة المحدودة لملعب الرياض، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بسرعة مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر عبر Ticombo هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح.

الرياض ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الرياض والنصر

الرياض

الرياض - المستوى

الفتح
ف1-0
التعاون
ت1-1
الأخدود
ف1-0
الاتفاق
خ4-2
الزلفي
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
النصر

النصر - المستوى

الهلال
ت1-1
جامبا أوساكا
خ0-1
ضمك
ف4-1
الفتح
ف3-0
الدرعية
ف1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

الرياض ضد النصر: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

وجهاً لوجه

الرياضتعادلالنصر
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الرياض
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النصر
النصر
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2
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دوري روشن السعودي
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الرياض
0
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النصر
النصر
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دوري روشن السعودي
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الرياض
الرياض
2
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النصر
النصر
1
انتهت
4الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب الرياض والنصر

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الهلالالهلالالهلال
7601235+1818
ف
خ
ف
ف
ف
2
الاتحادالاتحادالاتحاد
7520126+617
ف
ف
ف
ت
ف
3
النصرالنصرالنصر
7511167+916
ت
ف
خ
ف
ف
4
القادسيةالقادسيةالقادسية
7511168+816
ت
ف
ف
ف
ف
5
نيومنيومنيوم
7502136+715
ف
ف
ف
خ
خ
6
الأهليالأهليالأهلي
74031610+612
ف
خ
ف
خ
خ
7
الخلودالخلودالخلود
73311210+212
خ
ف
ت
ف
ت
8
الدرعيةالدرعيةالدرعية
732275+211
ت
ف
خ
ف
ت
9
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
73221111011
ت
ت
ف
خ
خ
10
الحزمالحزمالحزم
722379-28
خ
ف
ت
ت
خ
11
الرياضالرياضالرياض
7223816-88
ف
ت
خ
ف
ت
12
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
7133711-46
ت
خ
ت
ف
ت
13
الخليجالخليجالخليج
7052310-75
ت
ت
خ
خ
ت
14
الشبابالشبابالشباب
7043611-54
ت
خ
خ
ت
ت
15
الفتحالفتحالفتح
7034411-73
خ
خ
ت
ت
ت
16
الفيصليالفيصليالفيصلي
7034513-83
خ
ت
ت
خ
ت
17
التعاونالتعاونالتعاون
7034312-93
خ
خ
ت
خ
ت
18
أبهاأبهاأبها
7025513-82
ت
خ
خ
خ
ت
AFC Champions League
هبوط


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