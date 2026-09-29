يواجه الرياض نظيره القادسية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

يمتلك القادسية الأفضلية في المواجهات الأخيرة، ويتجلى ذلك في فوزه المقنع 4-0 على الرياض في الملعب ذاته في أبريل 2026. ويدخل الرياض المباراة بسجل متباين مؤخرًا، إذ حقق انتصارين وتعادلين، وتلقى هزيمة ثقيلة 5-0 أمام الأهلي خلال آخر خمس مباريات له في الدوري.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة الرياض ضد القادسية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.





متى تنطلق مباراة الرياض ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة الرياض ضد القادسية على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين.

دوري روشن السعودي - الجولة 12 29 أكتوبر 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيفية شراء تذاكر مباراة الرياض ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين

لشراء تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين المقبلة بين الرياض والقادسية، لديك بعض الخيارات الرئيسية بحسب تفضيلك بين المنصات الرسمية أو منصات إعادة البيع التابعة لجهات خارجية:

1.المنصات الرسمية للدوري والنادي

يرتبط الدوري السعودي للمحترفين رسميًا بشراكات مع منصات تذاكر معتمدة مثل Webook.com لتوزيع تذاكر المباريات. كما يمكنك أيضًا التحقق من القنوات أو البوابات الرسمية لنادي الرياض لمعرفة موعد طرح تذاكر المدرجات العامة، والذي يكون عادة قبل موعد انطلاق المباراة بفترة تتراوح بين أسبوع واحد وثلاثة أسابيع.

2. منصات سوق التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت بالكامل الخيارات الرسمية الخاصة بالنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر المدرجات العامة على منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الرياض ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

في مباريات الدوري السعودي للمحترفين العادية التي تستضيفها أندية مثل الرياض، تبدأ أسعار تذاكر المدرجات العامة عادة من أسعار محلية مناسبة في شباك التذاكر، وتتراوح بين 50 ريالًا سعوديًا و100 ريال سعودي. ومع ذلك، تختلف أسعار التذاكر بحسب المنصة وفئة المقعد ومستوى الطلب:

1. المنصات الأساسية الرسمية

تذاكر الدخول العامة الرسمية: تبدأ أسعار التذاكر الأساسية العادية عبر الشركاء الرسميين للدوري أو قنوات النادي عادة عند نحو 50 ريالًا سعوديًا و100 ريال سعودي للمقاعد العادية.

الفئات المميزة وكبار الشخصيات: يمكن أن تتراوح أسعار المقاعد المحسّنة أو المدرجات الرئيسية المغطاة أو مقصورات الضيافة الخاصة بكبار الشخصيات بين 200 ريال سعودي وأكثر من 800 ريال سعودي عبر القنوات الرسمية، بينما قد ترتفع أسعار إعادة البيع للفئات المميزة إلى مستويات أعلى بكثير.

2. منصات سوق التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تعرض تذاكر وفقًا لطلب السوق تبدأ من 1,500 ريال سعودي إلى 1,600 ريال سعودي ، بينما يمكن أن ترتفع أسعار المقاعد المميزة أو خيارات الضيافة أو الأقسام الأعلى طلبًا بشكل كبير.

الرياض ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الرياض ضد القادسية

يدخل الرياض هذه المباراة بسجل متباين مؤخرًا، إذ حقق انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين. وانتهت آخر مبارياته بفوز 2-0 على الخلود، رغم أن الخسارة الثقيلة 5-0 أمام الأهلي في وقت سابق من سبتمبر لا تزال مصدر قلق. كما تعادل 0-0 مع الخليج و3-3 مع الشباب خلال الفترة نفسها، مسجلًا ستة أهداف ومستقبلًا تسعة أهداف عبر المباريات الخمس.

يقدم القادسية مستويات قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته قد انتهت بفوز 2-1 على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد تعادل 3-3 مع الاتفاق، ثم انتصارات على الأهلي والديرية والفيصلي. وسجل فريق رودجرز 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف.

الرياض ضد القادسية: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بفوز القادسية 0-4 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في أبريل 2026، وهي نتيجة واصلت سلسلة قوية للفريق الضيف في المواجهات المباشرة. وعلى مدار آخر أربع مباريات مسجلة، فاز القادسية في ثلاث مباريات، بينما حقق الرياض الانتصار الآخر الوحيد بنتيجة 2-1 على أرضه في أكتوبر 2024.