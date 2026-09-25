يواجه الرياض نظيره التعاون يوم السبت 24 أكتوبر 2026 على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويتقاسم الناديان سجلًا متقاربًا في المواجهات المباشرة الأخيرة، بعدما حقق كل منهما انتصارين وتعادلا مرتين خلال آخر ست مباريات بينهما في الدوري. وفي آخر مواجهة بينهما في مايو 2026، انتهت المباراة بالتعادل 1-1 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة الرياض ضد التعاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الرياض ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة الرياض ضد التعاون على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، يوم السبت 24 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 11 24 أكتوبر 2026 - 14:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيفية شراء تذاكر مباراة الرياض ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة الرياض ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين:

1. المنصات الرسمية الأساسية

التذاكر الرسمية لنادي الرياض: يصدر نادي الرياض عادةً تذاكر مبارياته على أرضه بشكل منفرد عبر موقعه الرسمي أو من خلال تطبيق محلي مخصص للتذاكر قبل المباريات البيتية.

WeBook / منصات التذاكر السعودية: تبيع العديد من مباريات الدوري السعودي للمحترفين تذاكر رقمية عبر منصات محلية كبرى مثل WeBook أو عبر شبابيك التذاكر الرسمية في الملعب.

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

Ticombo: إذا نفدت المقاعد الرسمية، فتحقق من منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo ، حيث يعرض المشجعون التذاكر الفائضة، ويمكنك اختيار الفئة وإتمام عملية الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الرياض ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الرياض ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد:

1. المنصات الرسمية الأساسية

الدخول العادي / مدرجات المستوى العلوي: 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا

المقاعد المميزة وعلى جانبي الملعب: 250 ريالًا سعوديًا إلى 600 ريال سعودي

فئات كبار الزوار والضيافة:1.500 ريال سعودي فأكثر

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تعرض تذاكر إعادة البيع، وتختلف الأسعار بحسب الطلب وموقع المقعد:

مقاعد إعادة البيع العامة / خلف المرمى: نحو 1.500 ريال سعودي إلى 1.900 ريال سعودي (حوالي 399-500 دولار أمريكي / 428-450 يورو)

مقاعد إعادة البيع على جانبي الملعب / الفئة 1: نحو 1.900 ريال سعودي إلى 2.800 ريال سعودي فأكثر (حوالي 500-670 يورو فأكثر)

الرياض ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الرياض والتعاون

حقق الرياض فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، مسجلًا ستة أهداف ومستقبلًا ثمانية أهداف خلال تلك السلسلة. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز 2-0 على الخلود، كما تعادل 3-3 مع الشباب في وقت سابق من هذه السلسلة، وهي نتيجة عكست نواياه الهجومية ونقاط ضعفه الدفاعية.

سجل التعاون الأخير يثير القلق. فقد خسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، بينما جاء تعادله الوحيد خلال تلك الفترة في دوري أبطال آسيا الثاني أمام النهضة. وفي الدوري، كانت الخسارة 6-0 أمام الهلال هي النتيجة الأوضح قسوة، كما سقط أيضًا 1-0 أمام الحزم. وسجل الفريق هدفين فقط في آخر خمس مباريات خاضها.

الرياض ضد التعاون: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1 في مايو 2026، حين استضاف التعاون فريق الرياض في الدوري السعودي للمحترفين. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات، يملك التعاون السجل الأفضل، بعدما فاز في مباراتين مقابل فوز واحد للرياض، بينما اكتملت السلسلة بتعادلين. وجاءت النتيجة الأكثر إقناعًا في التاريخ الحديث للرياض في يناير 2026، عندما فاز التعاون 3-1 في الرياض، فيما حقق الرياض فوزًا بيتيًا 1-0 في يناير 2025.