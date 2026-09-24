يلتقي الدرعية مع الرياض يوم الأحد 18 أكتوبر 2026 على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز في الرياض.

وقبل مبارياته المقبلة، أظهر نادي الدرعية مستوى قويًا في الفترة الأخيرة بفضل انتصارات محلية، من بينها فوز خارج أرضه بنتيجة 2-1 على الفتح، وفوز 3-0 على الاتفاق. وفي المقابل، عانى نادي الرياض من بداية أكثر صعوبة في مشواره، بعدما حقق انتصارًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات له في الدوري، مع تلقيه هزائم ثقيلة أمام منافسين من فرق الصف الأول.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة الدرعية ضد الرياض، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الدرعية ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة الدرعية ضد الرياض على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز في الرياض، يوم الأحد 18 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 10 20 أكتوبر 2026 - 11:00 الأول بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة الدرعية ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين

لشراء تذاكر مباراة الدرعية ضد الرياض، يمكنك اتباع خيارات الشراء الأساسية التالية:

1. المنصات الرسمية والمعتمدة عبر الإنترنت

الطريقة الأساسية للحصول على تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين هي رقميًا عبر منصة شريك التذاكر الرسمي للدوري. ويتعاون الدوري السعودي للمحترفين مع موزعي التذاكر الرقميين لضمان دخول ميسر ومتاح بأسعار مناسبة في جميع الملاعب.

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

عندما تنفد التخصيصات الأساسية أو تكون هناك حاجة إلى أقسام جلوس محددة، تمثل المنصات الثانوية للتذاكر خيارًا بديلًا. وتستضيف منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo مخزون إعادة البيع من مشجعين أفراد وبائعين ثانويين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدرعية ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الدرعية والرياض على فئة المقاعد ومنصة الشراء:

1. المنصات الرسمية

الدخول العام (المقاعد العادية): 10 ريالات سعودية - 30 ريالًا سعوديًا

تذاكر الفئة الأساسية في المناطق المخصصة خلف المرمى، أو المدرج العلوي، أو أقسام التشجيع العادية.

مقاعد الفئة المتوسطة وعلى جانبي الملعب: 30 ريالًا سعوديًا - 80 ريالًا سعوديًا

مقاعد جانبية توفر رؤية مركزية لأرضية الملعب.

الضيافة المميزة وكبار الشخصيات: 100 ريال سعودي - 250+ ريالًا سعوديًا

ضيافة مخصصة، أو مقاعد مبطنة، أو إمكانية دخول صالة كبار الشخصيات.



2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

تتغير الأسعار على المنصات الثانوية للتذاكر مثل Ticombo بحسب التوفر والطلب وموقع المقعد مع الاقتراب من يوم المباراة.

المقاعد العادية: نحو 150 ريالًا سعوديًا - 400 ريال سعودي بحسب الطلب والهامش السعري الذي يحدده البائع.

المقاعد الجانبية / المميزة:400 ريال سعودي - 1,800+ ريال سعودي لعمليات الشراء المتأخرة أو التخصيصات ذات الطلب المرتفع عندما تكون المبيعات الأساسية قد نفدت.

الدرعية ضد الرياض في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الدرعية والرياض

حقق الدرعية ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا أربعة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-1 خارج أرضه على الفتح، كما حقق أيضًا انتصارًا 3-0 على الاتفاق خلال هذه السلسلة. أما الهزيمة الوحيدة فجاءت أمام القادسية، الذي فاز بنتيجة 2-0.

اكتفى الرياض بتحقيق فوز واحد فقط في آخر خمس مباريات له في الدوري، مع تعادلين وهزيمتين، واستقبل 12 هدفًا خلال تلك الفترة. وكانت أكبر خسائره الهزيمة 5-0 أمام الأهلي، كما سقط أيضًا 4-0 أمام النصر. ويمثل الفوز 1-0 على نيوم النتيجة الإيجابية الوحيدة له في هذه السلسلة، مع تعادلين متتاليين على الجانبين منحاه قدرًا محدودًا من التشجيع.

الدرعية ضد الرياض: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوافر حاليًا أي بيانات عن المواجهات المباشرة الأخيرة بين الدرعية والرياض. وسيتم تحديث هذا القسم عند تأكيد بيانات المباريات السابقة.