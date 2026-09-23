كيفية الحصول على تذاكر الدنمارك ضد النرويج: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية بمواجهة إسكندنافية مشتعلة، إذ تستعد الدنمارك لاستضافة النرويج على ملعب باركن الشهير في كوبنهاغن. ويسعى المنتخبان الأوروبيان إلى حسم أفضلية المواجهة وحصد نقاط مهمة في دور المجموعات بالبطولة.

GOAL يقدم كل التفاصيل اللازمة بشأن فئات أسعار التذاكر، وإرشادات الملعب، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدك.

متى تنطلق مباراة الدنمارك ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة الدنمارك ضد النرويج على ملعب باركن في كوبنهاغن، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها عبر الناقل الإقليمي في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 باركن

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الدنمارك ضد النرويج؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية الأساسية مباشرة عبر DBU Billetsalg، التي تُعد بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الدنماركي لكرة القدم لمباريات المنتخب على أرضه في ملعب باركن. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب مبكرًا على المنصة الرسمية لشراء تذاكر الجمهور العادية عند فتح نوافذ البيع العام.

إذا نفدت الحصص الأساسية بالكامل أو أصبحت بعض فئات المقاعد غير متاحة على البوابة الرسمية، فإن منصات السوق الثانوية مثل Ticombo تكون خيارك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدنمارك ضد النرويج؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 يورو للمقاعد العامة خلف المرميين في ملعب باركن، وذلك بحسب الفئة المختارة.

وفي السوق الثانوية مثل Ticombo، تبدأ أسعار الدخول من حوالي 78 يورو على المنصات الثانوية عندما تنفد الحصص الأساسية العادية عبر القنوات الرسمية.

الدنمارك ضد النرويج في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الدنمارك والنرويج

حققت الدنمارك فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات، وسجلت ثمانية أهداف واستقبلت ثمانية. وكانت آخر مبارياتها تعادلًا سلبيًا مع الكونغو الديمقراطية في لقاء ودي، كما خرجت من تصفيات كأس العالم بعد الخسارة في مجموع المباراتين أمام التشيك. وشهد هذا المسار أيضًا فوزًا بنتيجة 4-0 على مقدونيا الشمالية وخسارة 4-2 أمام اسكتلندا.

أسفرت آخر خمس مباريات للنرويج عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين، مع تسجيل ثمانية أهداف واستقبال تسعة. وكانت آخر نتيجة لها خسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، لتنتهي بذلك سلسلة كانت قد شهدت انتصارين على البرازيل وساحل العاج في الأدوار الإقصائية. وافتتحت النرويج تلك السلسلة بفوز 3-2 على السنغال في دور المجموعات.

الدنمارك ضد النرويج: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

تمتلك الدنمارك السجل الأقوى مؤخرًا في هذه المواجهة. وجاء اللقاء الأخير في يونيو 2024، عندما فازت الدنمارك 3-1 على أرضها في مباراة ودية، وعلى مدار آخر خمس مباريات مسجلة بين الطرفين، فازت الدنمارك ثلاث مرات مقابل تعادل واحد وانتصار واحد للنرويج. وأُقيمت هذه السلسلة في معظمها على الأراضي الدنماركية، وكانت الدنمارك عمومًا الطرف الأكثر حسماً، رغم أن تحسن مستوى النرويج قبل هذه المواجهة يجعل النمط التاريخي أقل قابلية للتنبؤ مما قد يبدو عليه في الظروف الأخرى.







