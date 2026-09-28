كيفية الحصول على تذاكر الدنمارك ضد البرتغال: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي منتخب الدنمارك مع البرتغال في مواجهة مثيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب باركن الشهير في كوبنهاغن يوم 1 أكتوبر 2026. وتشهد هذه القمة في المجموعة الرابعة صراعًا بين اثنين من أكثر منتخبات أوروبا إثارة، من أجل حصد نقاط غاية في الأهمية.

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متى تنطلق مباراة الدنمارك ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة الدنمارك ضد البرتغال على ملعب باركن في كوبنهاغن، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها عبر الناقل الإقليمي في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 باركن

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الدنمارك ضد البرتغال؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد الدنماركي لكرة القدم (DBU)، والتي تُعد الموزع الرئيسي لجميع المباريات الدولية التي يستضيفها المنتخب. ويجب أن تكون البوابة الرسمية لـDBU خيارك الأول لشراء التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تكون خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدنمارك ضد البرتغال؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية التابعة لـDBU عادة من نحو 40 يورو لفئات الجلوس القياسية، مع ارتفاع التكلفة بحسب القسم وقرب المقعد من أرضية الملعب داخل باركن.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 58 يورو للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب حجم الطلب الفوري من الجماهير وتوافر المقاعد.

الدنمارك ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الدنمارك والبرتغال

حقق منتخب الدنمارك فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات، وسجل ثمانية أهداف واستقبل ثمانية. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع الكونغو الديمقراطية في مباراة ودية. وقبل ذلك، خسر 2-2 أمام التشيك في تصفيات كأس العالم، وهي نتيجة أنهت آماله في بلوغ البطولة، بعدما كان قد فاز على مقدونيا الشمالية 4-0 في الجولة السابقة. كما شهدت هذه السلسلة خسارة 4-2 أمام اسكتلندا وتعادلًا 2-2 مع بيلاروسيا.

أما آخر خمس مباريات للبرتغال فجميعها كانت تنافسية، وامتدت عبر كأس العالم 2026. وحقق المنتخب فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مبارياته الخسارة 1-0 أمام إسبانيا في ربع النهائي. وقبل ذلك، فاز على كرواتيا 2-1، وتعادل 0-0 مع كولومبيا، واكتسح أوزبكستان 5-0، وتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية في دور المجموعات.

الدنمارك ضد البرتغال: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية A يوم 23 مارس 2025، حين فازت البرتغال على الدنمارك 5-2 في لشبونة. وقبل ذلك، فازت الدنمارك 1-0 على أرضها في مباراة الذهاب قبلها بثلاثة أيام. وخلال آخر خمس مواجهات مسجلة بين الطرفين، فازت البرتغال ثلاث مرات مقابل انتصارين للدنمارك، من دون أي تعادل. وسجلت البرتغال 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل خمسة أهداف للدنمارك.