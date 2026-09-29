كيفية الحصول على تذاكر الدرعية ضد نيوم SC: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه الدرعية فريق نيوم يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 على ملعب الأول بارك في الرياض.

يدخل الدرعية هذه المباراة بحثًا عن الثبات في النتائج بعد أن حقق انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري. أما نيوم، فيدخل اللقاء بزخم أفضل في الفترة الأخيرة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات، من بينها فوز لافت خارج أرضه بنتيجة 2-0 على الهلال.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة الدرعية ضد نيوم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الدرعية ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة الدرعية ضد نيوم على ملعب الأول بارك في الرياض، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 12 30 أكتوبر 2026 - 10:50 الأول بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة الدرعية ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين

1. المنصات الرسمية الأساسية

المنصات الرسمية: تُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا. يمكنك التحقق من الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين ضمن قسم المباريات، أو البحث مباشرة عبر منصتي Kingdom Arena وWeBook، اللتين تعملان كشريكين رسميين لبيع التذاكر.

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت بالكامل الخيارات الرسمية الخاصة بالنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات ثانوية لبيع التذاكر مثل Ticombo . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدرعية ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين؟

في مباريات الدوري السعودي للمحترفين مثل الدرعية أمام نيوم، تمتد أسعار التذاكر عادة عبر عدة فئات بحسب تصنيف المقاعد ومكان الشراء:

1. المنصات الرسمية الأساسية

التذاكر العادية / الدخول العام: تتراوح أسعار التذاكر الرسمية الأساسية لفئات المقاعد العادية عمومًا بين 30 ريالًا سعوديًا و100 ريال سعودي ، ما يجعلها في متناول جماهير المباريات المعتادة.

المقاعد المميزة وعلى الخط الجانبي: تتكلف الأقسام ذات الرؤية الأفضل على طول الخطوط الجانبية عادة بين 250 ريالًا سعوديًا و600 ريال سعودي .

VIP والضيافة: يمكن أن تبدأ الباقات عالية المستوى التي تتضمن دخول الصالات وخدمات الضيافة من حوالي 1,200 ريال سعودي أو أكثر.

2. المنصات الثانوية لبيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات الأساسية للنادي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo تعرض التذاكر وفقًا لطلب السوق بدءًا من 195 ريالًا سعوديًا إلى 1,940+ ريالًا سعوديًا ، فيما قد ترتفع أسعار المقاعد المميزة أو خيارات الضيافة أو الأقسام الأعلى طلبًا بشكل أكبر بكثير.

الدرعية ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الدرعية ونيوم

يخوض الدرعية هذه المباراة بعدما حقق انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل السلبي أمام أبها، بينما كانت أفضل نتائجه خلال هذه السلسلة الفوز خارج أرضه 3-0 على الاتفاق. وخلال المباريات الخمس، سجل الفريق خمسة أهداف واستقبل أربعة، وهو مردود يعكس فريقًا قادرًا على الإنتاج الهجومي لكنه عرضة لغياب الاستقرار.

أما مستوى نيوم في الفترة الأخيرة فيروي قصة أكثر إيجابية. فقد فاز فريق جالتييه في ثلاث مباريات وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له في الدوري، مسجلًا عشرة أهداف في هذه الأثناء. وتغلب على الفتح 4-2 في آخر ظهور له، ثم أعقب الهزيمة أمام الرياض بانتصارين متتاليين على الهلال والخليج. وتشير هذه السلسلة من النتائج، بما في ذلك الفوز 2-0 على ملعب الهلال، إلى فريق يبني زخمًا حقيقيًا.

الدرعية ضد نيوم: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة الخاصة باللقاءات السابقة بين الدرعية ونيوم. وسيتم تحديث هذا القسم إذا أصبحت معلومات تاريخية عن المباريات متاحة.